代代出巨星！這個家族稱霸寶萊塢百年

自從電影「三個傻瓜」在台灣爆紅後,寶萊塢電影在台灣逐漸受到大家的關注,近幾年更是甩開過去僵化的歌舞劇路線,以多部精彩力作在國際間掀起熱潮。寶萊塢的成就背後少不了一個家族的支持,那就是稱霸寶萊塢近一個世紀、在印度赫赫有名的卡浦爾(Kapoor)演藝世家。這個家族代代出巨星、從螢光幕前到幕後都人才濟濟,家族子孫橫跨演員、製片乃至於導演,影響力可見一斑。





卡浦爾家族在寶萊塢的影響力要從第一代巨星普利特維拉·卡浦爾(Prithviraj Kapoor)開始說起。普利特維拉是印度人人皆知的教父級影星,他於1928年在一部默片「Do Dhari Talwar」中首次亮相,後來更以精湛的演技在寶萊塢首部有聲電影「Alam Ara」中出演配角,ㄧ生演出作品多達40多部。後來於1944年創立自己的電影製片公司,一生傲人成就讓他獲頒印度電影界最高榮耀——達達薩希卜·法爾克(Dadasaheb Phalke Award)終身成就獎的殊榮,為卡浦爾家族在寶萊塢奠定無法撼動的地位。



▲普利特維拉是印度人人皆知的教父級影星。(圖/翻攝自網路) 普利特維拉死後,三個兒子都在寶萊塢發展演藝事業,其中,以拉吉·卡浦爾(Raj Kapoor)最為出名。拉吉與父親一樣,在事業有成後創立了自己的製片公司,並在1950至60年代同時以演員、導演、監製的身份在寶萊塢發光發熱,最著名作品為印度版的《亂世佳人》。



▲拉吉與父親一樣,在事業有成後創立了自己的製片公司。(圖/翻攝自網路) 而後,卡普爾家族迎來了將家族聲望推向巔峰的人——里希·卡浦爾(Rishi Kapoor)。作為拉吉·卡浦爾的小兒子,他在孩童時期就從出演過父親監製的電影,20歲時更以電影《癡情鴛鴦》在影壇一砲而紅,接下來的數十年他以一線巨星身份稱霸寶萊塢,2000年後逐漸轉向幕後,從事導演、監製工作,ㄧ生中曾參與的電影不下百部,獲獎無數,在影壇地位崇高。



▲里希·卡浦爾ㄧ生中曾參與的電影不下百部,更獲獎無數,在影壇地位崇高。(圖/翻攝自網路) 第四代卡普爾家族成員中,迎來兩個耀眼的女明星——卡麗詩瑪·卡浦爾(Karisma Kapoor)和卡琳娜·卡浦爾(Kareena Kapoor)。卡麗詩瑪是家族中第一個在影壇嶄露頭角的女性,她在90年代至00年代初期活躍影壇,並以經典作《忘情戀》收穫好評。



▲第四代卡普爾家族成員中,最迎來兩個耀眼的女明星。(圖/翻攝自網路) 妹妹卡琳娜則在2000年以處女作《Refugee》在影壇一鳴驚人,並因此得到印度電影觀眾獎的最佳女新人殊榮,後來演出的作品三個傻瓜更掀起國際熱潮,讓他在國際間打響名號。現在,卡琳娜是寶萊塢收入最高的女演員之一,並獲得6個印度電影觀眾獎殊榮。



▲現在,卡琳娜是寶萊塢收入最高的女演員之一,並獲得6個印度電影觀眾獎殊榮。(圖/翻攝自網路) 另一位同輩兄弟蘭比爾·卡浦爾(Ranbir Kapoor)則在2009年以《Wake Up Sid》、《Ajab Prem Ki Ghazab Kahani》和《Rocket Singh: Salesman of the Year》三部作品得到好評,獲頒印度電影觀眾獎的影評人最佳男演員。後來又在2013年的電影《那些年我們瘋狂的青春》大受歡迎,這部是印度史上票房收入最高的電影之一,蘭比爾也被認為是當今寶萊塢最頂尖的男演員之一。



▲蘭比爾也被認為是當今寶萊塢最頂尖的男演員之一。(圖/翻攝自網路) 幾位家族成員的努力讓寶萊塢電影得以在國際持續發光發熱,也讓「卡浦爾」這個名字活躍於印度影壇長達百年。