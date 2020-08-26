腸癌免化療？！ 不靠偏方，靠免疫評分！

前總統李登輝日前以九十八歲高齡辭世，他一生力抗多種疾病，九十歲那年還因為大腸癌開刀切除25公分結腸。值得注意的是，李前總統開刀時腫瘤已經有3.5公分大、並非初期癌症，但術後並未進行化學治療，只有定期追蹤，八年來也從未復發。有人好奇，李總統是否有特別養生抗癌偏方？
文/洪素卿
其實，二期大腸癌原本就不一定要化療！最新研究更發現，腸癌患者不想化療，要靠的是「免疫評分」。只要透過病理組織切片染色，精準計算腸癌患者在腫瘤部位的免疫反應力，只要分數夠高、即便是傳統認為的高復發風險族群，不化療也不會增加復發風險。估計有將近有三分之二患者可望免除術後化療。可說是大腸癌術後化療與否的決策指標。
腸癌復發風險高低 免疫評分可預測
高雄長庚大腸直腸外科副主任李克釗醫師指出，二期大腸癌需不需要術後輔助化學治療，傳統臨床主要判斷依據「腫瘤特性」，也就是看腫瘤侵犯深度、腫瘤是否分化不良、腫瘤是否阻塞腸胃道或破裂，以及在顯微鏡下是否觀察到腫瘤已有神經、血管、淋巴浸潤等來決定。
至於免疫評分，透露的則是病人本身的免疫能力！免疫評分（ImmunoScore, IS）是透過腫瘤組織切片染色後，計算位於腫瘤中心以及腫瘤浸潤邊緣的CD3+/CD8+ 等T細胞密度，依其密度從低到高，分為五級、分別給與0分到最高4分，其中，0-1分為「低」免疫評分，而2-4分為「高」免疫評分。簡單的說，就是評估「患者的自體免疫在腫瘤處的反應是否夠強！」
開發免疫評分的法國GALON教授團隊2018、2019年陸續在Lancet以及ASCO GI 年會發表相關論文，證實免疫評分可以預測二期大腸癌預後以及三期大腸癌化療成效。
免疫反應夠強！ 2/3二期腸癌可免化療
今年進一步在美國腫瘤醫學會年會發表論文則證實，二期腸患者即便癌腫瘤侵襲深度到達T4、亦即癌細胞吃穿大腸，是傳統認定為「高復發風險」患者。只要免疫評分夠高，不論有沒有接受化療，逾85％能保持五年以上不復發！
值得注意的是，這些依傳統指標會建議術後進行輔助化療的患者中，有超過65%屬於「高」免疫評分；也就是說，經過免疫評分後，有將近三分之二可以不需化療。
李克釗醫師指出，這個研究結果告訴我們，「當腫瘤的轉移只發生在腫瘤附近，人體的免疫能力是足夠清除的！當轉移只發生在腫瘤附近、只要免疫反應夠強，仍然可以歸類為低復發風險」，也就是說「復發風險高低、其實看免疫評分就知道了！」
對於臨床醫師來說，免疫評分有助於醫師與患者溝通治療策略。
臨床溝通TNM還不夠！ IS-TNＭ 更完全
李克釗醫師指出，目前在台灣，二期腸癌患者約佔全體大腸癌的四分之一到五分之一。因為台灣健保有給付口服化療藥物，一旦二期腸癌患者出現高風險指標的其中一項、可能就會建議術後輔助化療，估計大約有五成患者術後接受化療。
雖然吃口服化療藥物副作用不大，但臨床也曾經遇到副作用比較大的患者，吃到全身不舒服，覺得噁心、嘔吐。雖然比例不高、不到十分之一但確實還是會遇到。
「而且以個人臨床經驗，這種副作用比較嚴重的、通常比較年輕。」但臨床醫師會建議術後輔助化療，有時候也是因為病患年輕、怕他未來人生出了什麼狀況，面對這類困境有時倍覺考驗。而現在有了這個工具可以精準預測後續是否復發？對於醫師跟病人來說，不再需要過度治療，也不用擔心治療不足。只要透過免疫評分，當患者分數是低的、就要他乖乖化療，若是分數夠高，就可以跟他說，你是安全的、可以安心！
像是今年五月就有一名住在澎湖的男性患者，因為只有48歲、發現時又已經有阻塞。雖然腫瘤沒有吃出大腸、只是T3，但畢竟他年紀很輕，本來開刀前是跟他說要做好可能要化療的準備，但結果進行免疫評估分之後，發現分數很高，未來只要三個月回診一次就行了！
現在不只WHO將腫瘤免疫反應與病理分析並列，英國也已經有保險組織願意支付這項檢查。至於台灣，李克釗醫師認為，主要還是健保主導， 所以常常是錢的問題，可能會進展得比較晚，但相信慢慢地、應該也會往這個方向走。
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