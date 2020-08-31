骨質疏鬆跟你想的不一樣！專科醫師想告訴你的事

骨質疏鬆是一個什麼樣的疾病？哪些部位容易骨折？
一般民眾普遍以為，骨質疏鬆並非重大疾病，或只會引發駝背等小問題。事實上，國內50歲以上每5個人就有一個骨質疏鬆症。骨鬆症大多沒有明顯的症狀，一旦發生併發症最嚴重者可能致命。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師說明，骨質疏鬆症是指骨頭逐漸空洞化，人體內有成骨細胞及蝕骨細胞，前者負責製造新骨質，後者則執行淘汰舊骨頭。洪暐傑舉例，骨質代謝有如挖馬路，土挖得多而鋪上去的路不足，骨頭就會空掉，就是所謂的骨質疏鬆。洪暐傑提醒，骨鬆症最可怕的是平常沒有明顯症狀，許多人第一次發現骨鬆症往往是骨頭斷裂之時，尤其大腿骨斷裂死亡率極高，一旦因骨鬆症而發生骨頭斷裂，80%患者一輩子需要他人協助。
洪暐傑指出，某些部位發生骨鬆的風險更高，如在跌倒時下意識會用手腕支撐，而手腕支撐力不足就可能導致上臂斷裂。或跌倒時臀部著地容易造成髖部骨折。此外，脊椎也是因骨鬆而斷裂的高風險部位，比如眾較常熟知的脊椎壓迫性骨折，患者往往因為骨鬆無法支撐自身體重，脊椎就容易骨折甚至塌陷。
骨鬆非女性專有 男女都要注意高風險因子
至於影響骨鬆的危險因子，洪暐傑說明年齡是主要因素，由於老化後平均每年流失量為0.5%，女性則為1.5%，一旦超過30歲後骨頭將會大量流失。30歲前最好認真存足「骨本」，以避免骨質流失過快。此外，性別也影響骨鬆風險，女性停經後，荷爾蒙減少會加速骨質流失速度。其他包括體型瘦小、遺傳、抽菸、喝酒、營養不足、鈣質不足、維生素D不足，或是長期使用特定藥物如減肥藥、利尿劑等，使人體無法吸收鈣質，都可能是骨鬆的高風險群。
洪暐傑說明，以年齡而言，女性65歲以上、男性70歲以上就要注意骨鬆。女性可注意9個重要的高風險因素：第一，父母親有沒有曾經跌倒、碰撞，造成大腿骨折的情況，第二，自己有沒有曾經因跌倒而骨折，第三，有沒有吃類固醇超過三個月，第四，年紀減去體重是否超過或等於20，第五，身高是否有矮超過3公分，第六，是否經常飲酒過量或是每日抽菸超過20支，第七，是否有甲狀腺亢進的情形，第八，是否在45歲前就停經，第九，除了懷孕期間，曾停經超過12個月，只要符合上述九點中的一點，就屬於高風險族群。至於男性的高風險族群，影響風險大致與女性相同，比較特別的是，男性若有雄性素低落狀況，像性功能障礙、嚴重男性荷爾蒙不足等，骨鬆的危險會相對增加。
骨質疏鬆風險族群，該做什麼治療和檢查
對於骨質疏鬆的高風險族群，洪暐傑建議定期前往醫院，接受雙能量X光吸收儀的檢測，當檢測完第一次後不需頻繁的檢查，確定診斷為骨質疏鬆後應接受治療，相隔一年後再進行檢測。
由於骨質疏鬆不一定是要跌倒才會導致骨頭斷掉，因此治療骨質疏鬆是非常重要，因為骨頭斷掉後的生活品質與正常人是天壤之別，長期臥床，無法自由活動，也可能併發其他症狀，像是肺癌、壓瘡，將近80%的人會失能，需要依賴他人的照護。洪暐傑提醒，骨鬆症不僅影響患者生活品質，也可能導致意外與致命風險，定期檢測、接受治療是防治骨鬆症的重要觀念。
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