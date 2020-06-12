房市／疫情改變購屋習慣　網買族群大量暴增

新冠肺炎爆發後，改變不少人的生活，連購屋習慣也產生了變化，信義房屋數位流程發展部統計，疫情期間網站看屋瀏覽人數大幅增加外，留言看屋跟實際看屋比重高達5成左右，顯示消費者倚賴網路看屋提高，甚至加速購屋時間。依據信義房屋數位流程發展部提供資料，今年以來，信義房屋官網瀏覽人數頻創新高，尤其是主動留言的人數也逐月攀升，轉換成看屋人數占比更超過5成；此外，今年4月疫情嚴峻之際，與去年10月房市旺季的線下實際看屋人數相比，增加了22.44%。國內疫情趨緩後，各地房市買氣反彈，舉桃園八德為例，交易集中於房價較低的擴大重劃區，不過，5月以來大潤發商圈買氣大增，主要來自於網路客的激增。信義房屋八德大和店店長劉邦儀指出，近期自網路看屋且實際購買者變多了。因應購屋習慣的改變，信義房屋近年著重於數位發展，並結合人工智能企業萬里雲CloudMile公司開發客製化線上服務，透過Google Maps API應用，在網站上直接打開地圖找房功能，就可以查看到指定區域內物件的分佈位置，並且同時知道物件地附近交通和生活機能，甚至也替消費者整理出實價登錄價格與行情，有利於消費者在線上即可一目了然，充分知曉物件的全貌及優劣條件。信義房屋數流部指出，該項線上功能已有效為線上客戶提供線下地域的資訊整合，單單Google Maps API應用之功能，服務人次從2019 年 9 月網站改版至今便已突破1千萬人次。除此，信義房屋官網也新增買方可與房仲即時聊功能，去年9月推出以來，至今年5月，利用線上了解房市情況的消費者呈現倍數增長。