房市／下雨引來飛蟻　只要一盆水加一盞燈就可大滅絕

梅雨季一到，即使把門窗緊閉，但家中總會出現飛蟻，而且讓人防不勝防，又因飛蟻是繁殖型白蟻，只要有一對雌雄飛蟻成功飛到屋內，就會交配產卵變成白蟻巢，危害到居家的環境。信義居家表示，對抗飛蟻的重點很簡單，只要一盆水加上一盞燈，即可輕鬆解決漫天飛舞的飛蟻。也要切記千萬不要直接對飛蟻、白蟻噴灑殺蟲劑，因為會照成他們四處逃散，反而會擴大家中危害面積。飛蟻具有趨光性而且翅膀極薄又可彎曲，因此一到下雨天或是繁殖期，就會被燈光吸引，從窗戶、紗窗金屬窗框上下的縫入到室內。若想要避免飛蟻入侵，信義居家建議，要先留意家裡對外有無縫隙，緊閉門窗，拉上窗簾，避免有縫隙產生；或是直接將家中的燈源改成黃光，因白光燈源與月光較為相似，會誤導昆蟲飛行的方向，導致燈附近圍着一圈的蚊蟲。也要記得保持環境乾爽、定期清潔，減少有利飛蟻生存的環境，可大大降低飛蟻進屋繁殖的機率。信義居家指出，如果家中已經有飛蟻飛進來，可將房間的燈關上，並在屋內放一盆水加上少量洗潔精，打開檯燈或手電筒等燈源照向水面，飛蟻就會受強光吸引，自動飛入水盆後溺死，如飛蟻已經脫去翅膀並躲藏於家中角落處，建議可找專業合格除蟲公司檢查及防治。信義居家強調，若要完全滅除的話，必須先找到蟻巢，藉助它們互相「舔舐」的生物習性，將藥劑傳送到蟻后及整個蟻巢。