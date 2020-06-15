房市／比照愛河模式　高雄幸福川清淤後周邊房市看俏

高雄「幸福川」過去被稱為「二號運河」，多年前經市府整治水質與環境，並改名為「幸福川」，未料今年初又出現異味且水還變色，高市府斥資千萬清淤，4月底宣告完工。由於若要徹底改善幸福川汙染，尚需完成周邊汙水下水道接管，專家就評估，如能根除困擾居民已久的問題，未來周邊房價可望上揚1成。幸福川全長5.3公里，河道兩側是河南路與河北路，從凱旋、河南／河北路口為起點，前段為地下箱涵模式，過了民族路則轉為明渠，最後注入愛河。過去曾數度因水質不佳而有「臭名」，高市府加以整治後命名為幸福川，但今年3月因淤泥、生活汙水，不但又有異味產生，甚至藻類大量繁殖讓河水變色，有網友形容是「黑龍江」。高市府水利局4月底完成幸福川清淤，但據了解，目前周邊汙水下水道接管率約6、7成，須加速接管，才能完全根除異味。信義房屋成功漢神店店長吳光祐表示，只要整治、清淤有成，對周邊房市就有加分效果，過去愛河的整治就是最好例子，景觀、氣味都變好之後，加上房市大環境也不錯，愛河沿線、周邊的整體房價上漲1至2成。吳光祐指出，幸福川周邊目前仍以中古屋市場為主，新成屋比較少，主力產品屋齡15年以上的大樓，每坪單價約15至20萬，3房含車位總價約600至1000萬可入手。他評估，如果未來真的能夠完全根除異味與汙染問題，幸福川周邊房價應該可以再有1成左右的漲幅。