房市／冷氣懶人包　買前必知訣竅

夏季炎熱，家中最不可或缺的就是一台符合自家需求的冷氣，但市面上冷氣功能、型號百百種，怎樣選擇才能選出最涼且最省電？信義居家整理出選擇冷氣的重點懶人包。空調的最高境界是讓空間的每個角落溫度一致，信義居家表示，評估裝設冷氣噸數大小時，通常以2到4人使用為最佳的配置，一般是使用循環系統，部分採用直接吹風。除此，有時因為裝潢造成溫度無法下降，像是在容易受熱處的窗邊裝設空調，或空調開口地方的風管沒有對準受熱處，都會使冷氣的功效大大降低。因此，設計師規劃空間時就要並與使用的屋主共同討論後決定安裝位置。購買冷氣前一定要先看自己家中的坪數，通常1坪要買450 Kcal／hr的機型才能達到最佳的冷度，如果家中客廳是5坪，就要買5×450Kcal = 2250Kcal ／ hr 的冷氣機型。除了坪數大小還要加入熱源考量，若家中是頂樓加蓋、挑高樓層，例如3米6，或會西曬的房子，則必須還要再增加冷房能力。選擇安裝傳統窗型或分離式，消費者可依需求來做衡量，信義居家建議，若住家是20年以上老舊公寓再加上已有傳統窗型窗孔，可直接購買適合的窗型冷氣後，進行安裝使用；也可選擇分離式機型，由於分離式分為室內機與室外機，且壓縮機位於室外機，所以室內機較安靜。最重要的是，不管是何種類型、型式的空調種類，雖然各有各的出風方式、電路系統、排水系統及冷媒管配管系統，都一定要使用專用迴路，不得與其他電器共用，否則會造成跳電或電線走火的危機。信義居家提醒，不管家中空間是否全都需要使用冷氣設備，都要預留好置入設備的位置以及孔管線，若當下未考量進去，等到日後才想要安裝，不包含機器設備與材料費，僅重新木作、水電、油漆等相關裝修，就會多花工程費用。