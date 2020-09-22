房市／大直億元豪宅有錢不一定買得到　原來跟屋主有關

台北市大直地區以高總價豪宅、水岸宅聞名，不過，即使近期房地產市場熱絡，許多地區買賣案量大幅提升，大直地區卻因許多屋主擁有高資產，不缺現金，不急著在房市火熱的此時出售房屋，使當地雖詢問度高，可賣的產品卻相對稀少。



