房市／大直億元豪宅有錢不一定買得到　原來跟屋主有關

台北市大直地區以高總價豪宅、水岸宅聞名，不過，即使近期房地產市場熱絡，許多地區買賣案量大幅提升，大直地區卻因許多屋主擁有高資產，不缺現金，不急著在房市火熱的此時出售房屋，使當地雖詢問度高，可賣的產品卻相對稀少。
大直近期也有新議題，占地逾1500坪的「春大直」9月開幕，3層樓商場空間除由知名建築師規劃設計，也有高級餐飲品牌、主題樂園、有機超市等進駐，鎖定中高端消費族群意味濃厚。此外，未來還有捷運北環段將開始興建。
信義房屋大直樂群店店長蔡昀靜指出，近期大直地區住宅詢問度高，主要是受整體房市大環境影響，再加上大直本身地理位置條件、擁有商場聚落，以及捷運北環段等議題，頗獲買方青睞。商場部分，目前已有美麗華、ATT 4 Recharge、春大直等商場。
不過，相對於買方購屋意願高，當地屋主看準未來發展性，心態上相對惜售，「詢問度熱，就是缺案子賣！」蔡昀靜進一步說明，大直的屋主資產相對高，並不缺現金，有些人除非打算「小換大」、「舊換新」，才會把原有的住宅售出，也有不少人即使有換屋需求，原有的房子也會擺著，不急著售出。簡單來說，無論房市熱絡與否，這些高資產客戶仍無特別喜好的買賣房屋時間點，端看個人需求。
蔡昀靜表示，大直詢問度最高的產品，一類是總價7000萬以下，因貸款成數可比較高，不少企業高階主管或換屋族喜愛鎖定這類產品，另一類則是總價破億的產品，且由於當地總價高，1億約只能買到屋齡20年左右社區，或是有違規問題的商業宅，許多高資產客戶乾脆直接選擇屋齡較新，總價1.5億甚至2億以上的產品。不過，無論是7000萬以下或破億豪宅，釋出量一樣都很少。
另外，近期大直商辦也頗受青睞，蔡昀靜認為，整體就業人口增加後，無論租屋或購屋需求也跟著成長，對當地房市有所助益。