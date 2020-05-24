影／睡覺可燃燒「卡路里」？理科太太教你睡好覺五種方法

許多人在睡眠上總有「失眠」、「睡不飽」等問題，加上睡覺前，非得要滑手機、追劇、看影片，才甘願入睡，但手機螢幕的「藍光」，會讓大腦誤以為是白天，而難以入眠，這次「理科太太」要與大家分享五種方式，讓你一覺好眠。近期「理科太太」開設新的 YouTube頻道「理太plus」，因壓力大而休息四個月的她，再次開設新頻道重新回歸，相較以往，理科太太更顯得容光煥發。這次她要探討的主題是「睡眠」，理科太太說，之前因自律神經失調，長達半年的時間睡不著覺，造成記憶力、專注度都衰退，就連看一行字都非常吃力，醫生更說是「阿茲海默症」的高風險群，為了將身體養好，理科太太開始注重飲食、運動與睡眠。我們在睡覺時，身體的皮膚、骨骼、肌肉都會自我修復，胰臟在休息後，白天也能正常代謝糖分，因此，當睡眠品質不好，身體健康也會出問題。影片中也提到，以一個55公斤的人來說，當睡眠一小時，可燃燒38大卡的卡路里，睡十小時，相當於跑步一小時所消耗的卡路里。理科太太在影片最後向大家建議五種睡好覺的方法。養成良好的作息，時間到就上床睡覺，週末時不要「報復性熬夜」，造成人工時差。有些人認為睡前飲酒可能會助眠，但其實會造成「淺眠」。手機、平板螢幕的「藍光」，會讓大腦誤以為是白天，而難以入眠，理科太太建議睡前不妨看看書，說不定看一看，睡意就出來了。維持良好的運動習慣，若真的無法運動，也可嘗試在白天時，多走路、爬樓梯，讓自己累一點。人的睡眠循環為90分鐘，若在這90分鐘內起床，就會覺得非常難起，可嘗試計算入睡時間，以90分鐘為倍數，先設定好起床的時間，並推算入睡時間，這麼一來就可在正確的循環中醒來。不妨試著改變習慣，讓睡眠品質變得更好，在白天中，工作效率與精神也能提升。（影音編輯：劉俊佑）