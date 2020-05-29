天氣太熱冷氣又壞掉！媽請「家樂福裝修」驚呼：太猛了吧

▲網友分享叫家樂福特攻隊安裝冷氣的經驗，時間還未到，人員相當準時抵達。（圖/翻攝PTT）

▲冷氣特攻隊人員在安裝時，會先將家具都用塑膠布罩起來。（圖/翻攝PTT）

▲安裝的冷媒管線，冷氣特攻隊人員將其用 PVC 膠帶保護，相當用心。（圖/翻攝PTT）

▲安裝完成，人員會先行幫忙測試運轉。（圖/翻攝PTT）

炎炎夏日到來，近幾天高溫難耐，不少人都紛紛開起冷氣狂吹，但有些人家裡的冷氣機型相對老舊，加上長時間沒有運轉而壞掉，讓人苦惱。而近日就有媽媽分享自己叫「家樂福冷氣特攻隊」來裝修，結果讓她非常滿意，貼文也引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出，家裡客廳的冷氣從小時候印象以來，到現在至少 25 年了，一直以來都是抱持著有一天沒一天的吹著，直到某一天突然壞了，突然想到之前在家樂福看冷氣的時候，有聽他們服務人員介紹過現在的選購狀況，據說是有「冷氣特攻隊」可以到家安裝，當時選好機型，約好 10 點來安裝，特攻隊人員 9 點 58 分東西就推到門口了，非常準時。「工作人員一進門就穿鞋套，接著將客廳的傢俱都用塑膠布罩起來，可以說是平民化的消費，就能享有總統級的服務。接著團隊開始把舊的冷氣拆除，丈量好水平，準備將冷媒管線安裝，就在過程中，我發現他們有將冷媒管線用白色PVC 膠帶保護起來，反觀一般外面的安裝人員，大多省略不包，相比之下，家樂福團隊的SOP，讓人好放心。」「下一個步驟就是進行抽真空的部分，大約 15 至 20 分鐘就完成了，緊接測試遙控器，風速調整到最強，運轉10分鐘後，確認沒問題，冷氣安裝的部分就大功告成啦！最後，沒想到，家樂福冷氣特攻隊還會用吸塵器將附近吸過一遍，只能說這又快速，又細心的服務真的是太猛啦！」貼文一出，網友紛紛回應「喔！好詳細的介紹啊，本來就在考慮要請家樂福來裝了」、「感謝分享啦」、「太棒了吧，真的很細心ㄟ，之後馬上找冷氣特攻隊來換一台」、「管子真的包的很漂亮欸，之前請水電也沒包成這樣」、「家樂福冷氣特攻隊感覺很不錯，來跟我媽說一下，我家剛好也要換了」。事實上，因為目前疫情關係，不少人害怕接觸陌生人，因此不敢請水電安裝人員來到家中，家樂福也提供應變措施，不僅要求冷氣特攻隊的人員安裝冷氣時全程配戴口罩，進門前也會先測量體溫、手部鞋底也會消毒，就連出國史都會向客人交代的一清二楚，讓民眾享有最高等級的服務與好品質。