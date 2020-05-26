關稅署：口罩免稅截止　藥用酒精關稅減半再延三月

財政部今日表示，自今年2月底開始調降口罩及酒精原料關稅的措施，今日到期，配合口罩銷售及出口管制將解禁，明天起關稅恢復以7.5%課徵，酒精原料關稅減半措施則再延長3個月，稅率維持10%，以緩解原料成本上漲壓力。為對抗新冠肺炎疫情，財政部2月27日宣布機動調降口罩、酒精原料進口關稅3個月至5月26日，以協助業者因應不斷上漲的原料成本，同時降低民眾進口口罩的稅費負擔，將藥用酒精關稅由20%降至10%，口罩關稅由7.5%降至免稅。機動降稅期間只到今天，財政部關務署表示，行政院今天傍晚核定，藥用酒精關稅再維持減半課徵3個月，至8月26日截止，屆時再視情形決定是否延長，口罩關稅則是由明日起，由免稅恢復以7.5%課徵。換言之，從明天開始，民眾郵寄、快遞或自行攜帶口罩入境，超過免稅門檻，也要恢復課徵7.5%關稅，現行郵寄、快遞免稅門檻為新台幣2000元，旅客攜帶自用物品免稅門檻為2萬元。另一方面，防疫指揮中心表示，6月1日將解除口罩出口禁令，關務署表示，經濟部方面若公告全面解禁，海關在執行面上，包括業者出口，旅客自行攜帶及民眾以郵寄、快遞方式寄送出口限制，也將一併解除，回歸自由出口，不限制口罩攜帶或寄送數量。關務署統計，從1月24日至5月22日，共查獲2344件口罩違規出口案件，合計沒收41萬3129片口罩，均移送轉作防疫之用，其中又以夾藏於郵包中寄送出口的違規案件最多，達2201件，沒收口罩數量達22萬7879件。