美國總統川普於當地時間 29 日宣布,美國將退出世界衛生組織( WHO ),對此,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應,這部分細節還須美國對外說明,但若未來世界建立一個新的防疫平台,台灣也會爭取加入。針對美國宣布終止與 WHO 關係,是否會對台灣掌握新冠肺炎疫情的情報有影響,陳時中表示,目前世界各國疫情輪廓都已經相對清楚,影響不大。至於美國要退出 WHO ,陳時中指出,細節部分仍待美國進一步說明,但也希望能與美國有更多的合作機會,讓防疫工作可以做得更好,未來若美國退出 WHO ,世界也要建立一個可以互相信賴的新平台,在有新興疾病發生時可以儘速反應,台灣也會積極爭取加入。