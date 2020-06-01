花1千給3千沒意義？振興券「爭議關鍵」曝　兩派人馬戰翻

行政院推出的振興券預計將在7月中上路，目前規劃每人支付1000元換3000元振興券，而詳細使用相關細節預計明（2）日由行政院公布，而在這之前就引起不少台灣人討論。有網友就提問振興券只要花1千元就能以3千元買自己需要的東西，「有那麼不堪嗎」，掀起熱烈討論。

有網友在 PTT 發問，規劃由民眾花 1 千元預購 3 千元的振興券，被許多人罵政府藉此政策「揩油」，但他疑惑「若想省錢，可以拿 1 千元來買一定會用到的生活必需品，例如日用品、衛生紙、洗髮乳之類的，這樣也等於沒有多花到錢，為何這個政策還會引來這麼多批評的聲浪」。

▲網友在 PTT 提問眾人批評振興券之政策的原因。（圖／翻攝自 PTT ）

而對此網友則紛紛留言發表心聲，有些不滿振興券措施的網友就表示「出發點是好的但不便民」、「很多東西不能買又不好找錢」、「不想為了花錢而花錢」、「發錢就發錢，管太多」、「限制太多實在很難讓人有消費的欲望」、「一堆因疫情收入減少、放無薪假的人，有閒錢1000塊亂花嗎？」。

不過也有認同振興券政策的人則回答，振興的目的在於「活絡市場」，「花 1 千給 3 千，在經濟市場是消費 4 千，跟直接給 2 千差距很大」、「振興券不是讓大家買民生物資，而是要額外消費，才能達到振興目的」、「振興券是為了帶動經濟吧，沒有經濟能力的人本來就不在帶動經濟的對象了」。（編輯：楊智傑）