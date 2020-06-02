3D如何列印你的生活？M.ZONE「數位自造展」零距離體驗

▲只要對自造有興趣、哪怕技巧不夠純熟，都可以來這裡上課，透過課程成為自造職人。（圖／NOWnews攝）

坐落於駁二藝術特區的M.ZONE大港自造區，是全台灣超人氣的自造者空間，2020年以「Maker School大港自造學校」為概念，推出「數位自造展：3D列印你的生活」展出醫療、生活、藝術創作等領域，更有防疫面罩等作品，讓民眾輕鬆、零距離的走入數位自造世界。同時也規劃一系列「大港自造學校」課程；更利用暑期推出「數位自造加速營」在專業自造顧問群的輔導下，培養青年成為自造職人。高雄市青年局局長林鼎超表示，M.ZONE從5年前設立到現在，每年市府都有編列相當預算，採購3D列表機、切割器等高單價器具，以低價租金供民眾使用。完善的空間、低價的高端設備，不只協助高雄在地青年，也吸引外縣市的自造者，共同在高雄完成夢想。林鼎超說，一般民眾可能以為Maker School是要專業、有經驗的自造者才能來，但其實只要對自造有興趣、哪怕技巧不夠純熟，都可以來這裡上課，透過課程成為自造職人。像現在進駐的團隊，本來也不是專業自造者，透過幾個月的課程學習，產品也已在平台上販售。林鼎超指出，除了讓自造者擁有專業技術，未來也會有更多管道讓這些產品可以銷售、獲利，像今年就成立了銷售平台，未來也希望不只線上平台，甚至可以結合各單位的力量，讓產品推廣到國際，以此推動青創事業發展，讓更多年輕人可以留在高雄。3D列印已經不只有製作模型玩具，生活中已經開始因為3D列印有了轉變，想知道3D如何列印你的生活嗎？「數位自造展：3D列印你的生活」即日起至7月26日，於駁二藝術特區大勇區八號倉庫展出，展覽除了介紹3D列印原理外，還有許多在生活中出現的3D列印品，參觀民眾可到展示區下載開源檔案，並當場用3D列印機印出符合臉型的口罩支撐架或密合器，專業的工具人也會分享製作過程中的小秘辛，大港自造學校邀大家一起體驗、觀察，探索數位自造的樂趣。

數位自造展：3D列印你的生活

展覽日期：05／29～07／26（星期一公休）

展覽時間：上午10：00～下午18：00

展覽地址：高雄市鹽埕區瀨南街8（駁二藝術特區大勇區八號倉庫）