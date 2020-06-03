不分平假日　旅遊輔助7月安心上路

行政院推出的振興三倍券將於7月15日啟用，為了能夠趕搭振興三倍券的便車，交通部今日拍板將於7月1日起實施安心國民旅遊計畫，並於下周公布詳細內容。值得一提的是，交通部長林佳龍強調，此次的旅遊補助要照顧基層，不分平假日。交通部官員透露，林佳龍在內部研商會議中拍板，安心旅遊補助從7月至10月底，不分平、假日，一周7天都可申請補助，讓難在平日休假的基層勞工、上班族，能在這波補助中受惠。今天下午林佳龍在交通部召開會議討論安心國旅補助方案，內容包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等。交通部官員透露，林佳龍在會中聽取簡報後指示，過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席。因此，林佳龍強調「政府要接地氣，補助方案要照顧到基層的民眾」，決定安心國旅方案將於7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日，一周7天都可申請補助。這波安心國旅補助預算，從原本的新台幣20億元加碼到39億元，行政院長蘇貞昌日前也在行政院會中支持視實施情形再加碼，預算可望成為歷年國旅補助最高的一次，加上不分平假日的方案，預估受惠人數也可望創下歷年新高。