乳癌用藥CDK4／6抑制劑納健保　我適用嗎？

全球新型冠狀病毒COVID-19疫情影響，讓許多摸到自己乳房有異常硬塊，為避免群聚以及高風險區域的傳染風險，本來就不想面對的女性，又多了一個「現在去醫院有風險，千萬不要去。」的理由，但不面對，也怕因此延誤到病情的判斷及治療。成大醫院斗六分院副院長郭耀隆醫師說，「女性是家庭的支柱，現在即使是轉移復發的乳癌，也有許多口服新藥，可以控制疾病。病情穩定的乳癌病友，一個月只需回診一次，時間上很自由。對治療的成效跟病人的心情，也有很大的幫忙。」美國食品及藥物管理局（FDA）是在2015年，核准全球第一個乳癌口服藥物CDK4/6抑制劑，醫師指出，這種適用於荷爾蒙受體陽性、HER2陰性轉移性乳癌的口服藥物，以 28 天為一個週期，在連續服用 21 天後，休息 7 天，再進行下一個週期的治療。現在健保已有「條件給付」給發生遠端轉移後之第一線內分泌治療，須完全符合以下條件：荷爾蒙接受體為強陽性，ER或PR >30%、HER2陰性、經完整疾病評估後，未出現器官轉移危急症狀的停經後乳癌病友使用，約需二週左右的送件審核時間；若不符合健保給付條件之病患，亦可視個人狀況考慮自費使用。郭耀隆副院長指出，「以往這類病友，在治療的選擇上，往往只能先做化療，一開始化療效果還不錯，但可能副作用較明顯。而陷入長期抗戰的兩難，對身心是長期的負擔。同時，也必須在醫院逗留比較長的時間打藥，一整天就浪費掉，打完會好幾天不舒服。往往病友一聽到化療，就很排斥，有些病友甚至會因體力跟心情大受影響而乾脆放棄治療，實在很可惜。」乳癌口服藥物CDK4/6抑制劑，對於荷爾蒙受體陽性、HER2陰性轉移性乳癌病友來說是蠻大的福音。而根據我們這幾年的使用經驗，對病友的生活品質改善很多，目前都還控制得不錯，可讓病友有一點喘息的空間，有機會讓病友，更有信心去面對這些治療，還能保持正常的生活，恢復到家庭跟工作重上軌道。」不過，在治療期間，有可能會出現嗜中性白血球偏低的副作用，一定要注意戴口罩、勤洗手。醫療團隊跟家人的正向支持，也非常的重要。

郭耀隆醫師

現職：成大醫院斗六分院副院長、成大醫院外科部主治醫師、成大醫學院外科學科副教授

專長：乳房外科、乳癌手術及治療、乳房重建、整形外科