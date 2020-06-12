新莊副都心難得千坪純住宅區！「勝旺興」推超誠意建築

▲方正的基地下，規劃４棟住宅大樓，迎賓大廳挑高７米４，展現壯闊氣度。（圖/公關照片）

▲公設比卻是區域內最低的３２％，讓住戶使用坪數大大提升。（圖/公關照片）

近年來新莊副都心隨著中央合署辦公大樓、台灣電影文化中心、捷運環狀線、機場捷運等建設陸續到位，已成為北台灣未來國際城市的關鍵亮點，各方建商無不看準此區商機；擁有1347坪超大「純住宅區」土地的勝旺興，甫推出即有超高詢問度，主打雙捷運、雙公園、超低公設比和雨遮不計坪不計價，讓住戶花得更少、住得更好、享受愜意悠閒的住宅生活。勝旺興以難得一見1347坪壯闊基地，深入未來國際城市關鍵亮點－新莊副都心，其中基地位在純住宅區，少去商業區的複雜，多了份居住時的寧靜愜意，同時也是非都更案中，新莊副都心最大面積的純住宅區；方正的基地下，規劃４棟住宅大樓，迎賓大廳挑高７米４，展現壯闊氣度，公設包含交誼聽、健身房、閱覽室、兒童遊戲室等，但公設比卻是區域內最低的３２％，讓住戶使用坪數大大提升。「很多建商不想做的，我們還是做了。」除了主打低公設比，雨遮更是不計價、不計坪，確保建築美感與居住品質，讓住戶能省下更多錢，住進更好品質的家。此外，社區的管理費也是區域內最低，訂為每坪６０元，讓住戶花得更少，享受高品質公設和設備管理。此外，鄰近的中央合署辦公大樓已進駐超過１３個行政院中央部會，吸引大量辦公、洽公人潮，創造大量商機；文藝部分則有斥資４億打造、結合影視音娛樂的台灣電影文化中心，將會把新莊打造成影視核心重鎮；約５千坪的塭仔底濕地公園，豐富的生態環境是孩童教育的優良環境；近年超熱門的中港綠堤是北台灣少見的親水公園，精心設計的綠意廊道，搭配文創元素、光雕佈景，讓住戶下班時能一掃壓力、漫步其中；此外還有宏匯廣場打造大型娛樂百貨綜合商城、凱悅嘉軒酒店提供高檔客房、餐廳與文創展演空間，生活機能相當充沛。勝旺興強打雙捷運（機場捷運＋環狀線）和雙公園，生活享盡交通動能，路網遍及雙北鬧區核心，機捷能直取國門航廈，出門通勤效率再加成，不少新莊地區的首購族已看準此處的機能與條件，目前開價48萬至50萬，建商表示，２０２０年新莊副都心將躍升為國際都市，橫跨交通、消費、產業、影視、觀光等領域，許多重大建設將陸續到位，首購族、首換族不能錯過。