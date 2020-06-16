醫美肉毒這麼多怎麼選？網友精闢圖解分享眾人秒懂

由於肉毒桿菌素運用在醫美的範圍越來越廣，不僅有臉部的治療，還可治療腋下多汗的煩惱，而且平均單一療程的時間僅約5 到10 分鐘即可完成！醫師通常會視病患需求，選擇注射的位置及頻率也不相同，但因為施打的年齡層有下降的趨勢，且部位要求越來越多，近年來也頻傳醫美的消費糾紛，消費者在選擇施打肉毒桿菌時，更應慎選合格的醫療場所，以及合格的醫師才能自保。

▲網友分享自己多年打肉毒的經驗，精心制圖讓網友秒懂選擇差異。（圖／翻攝自網路）

內毒桿菌素療程對於愛美的人來說，可是相對受歡迎的醫美療程之一，原因在於手術相對簡單、安全性高、短時間能打造美麗動人的需求，但近日有媒體報導關於肉毒合法來源的問題，引起消費者人人自危。綜合媒體報導，日前韓國MFDS(韓國衛福部)公告，韓國境內知名肉毒桿菌素生產商，因在生產過程中使用未批准的成分，被勒令下架，並且無限期暫停生產及使用，甚至更進一步要對該公司實施註銷產品執照，並禁止生產3個月的禁令。但因該公司在韓國當地有相當大的市佔率，且全球更60個多個國家有銷售，消費者在醫療院所進行療程時，更應該注意瓶身標示，以維護自身權益。日前有網友在《醫美社團》分享自己施打肉毒桿菌素的經驗，並製成圖表供網友參考，原PO表示，市面上大多數品牌都有施打過，也曾因為口袋深度問題選擇過便宜的內毒，但後來碰到韓國大廠違規的問題，讓她驚呼以後不敢亂打。此外，該名網友更大方整理自己五年多來的經驗，表示「某年貪小便宜打了外國肉毒，打完兩個月就差不多快失效」，也有網友附和表示，「肉毒打過美國的後，打其他都很無感」、「美國肉毒的持續性好像比較好、韓國肉毒根本悲劇」。