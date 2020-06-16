十大死因出爐！癌症稱霸38年　去年逾5萬人癌逝創新高

衛生福利部今（16）日公布去年國人十大死因統計結果，癌症連續38年位居第一，去年奪走5萬232條人命，佔去年所有死亡人口28.6%，死亡率上升1.8%，第二為心臟疾病、第三則為肺炎。其中「肺癌」及「肝癌」更是連續40年居癌症死因前兩名位置。衛福部每年6月會公布前一年國人前十大死因統計，根據調查指出，2019年十大死因依序為癌症（惡性腫瘤）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變，第十則是慢性肝病及肝硬化，死亡人數合計13萬5993人，佔總死亡人數77.5%。衛福部表示， 2019年死亡率上升1.4%，死亡人數共計17萬5424人；以年齡區分的話，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位，25至44歲以癌症和自殺居前兩位，45歲以上以慢性疾病癌症與心臟疾病居前兩位。衛福部統計處科長陳雅俐表示，受到人口高齡化影響，65歲以上的死亡人數為12萬7461人，較去年增加0.5%，佔總死亡人數的72.7%；癌症多集中在55歲以上族群，占比達85%。陳雅俐説，若以死亡率排出2019年十大癌症，第一是氣管、支氣管及肺癌，第二肝癌及肝內膽管癌，第三是結腸、直腸和肛門癌，第四是女性乳癌，第五是口腔癌，第六是前列腺（攝護腺）癌，第七是胰臟癌，第八是胃癌，第九是食道癌，第十則是卵巢癌。其中前六大癌症排序與2018年相同，胰臟癌首度超越胃癌，分別排名第7、8位，而「口腔癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、卵巢癌」四種癌症排名則往前。