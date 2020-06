歐盟、日本首波解禁名單都沒台灣！網嘆息吐「一句話」

新冠肺炎( COVID-19 )肆虐全球,台灣在防疫方面做得相當亮眼,讓世界有目共睹,不僅如此,更贈送大量口罩給重災區,做起口罩外交,不過,近期日本及歐盟第一波解禁名單都未列入台灣,對此,網友則議論紛紛,就有人表示,如果台灣一直沒被解封,「 Taiwan can help 」恐怕要變成「 Taiwan need help 」了。

日本日前透露考慮鬆綁入境管制中,首波開放國家包括:泰國、越南、澳洲及紐西蘭,台灣並未在其中。歐盟日前也宣布將於 7 月 1 日重開邊境, 26 日定案第一波「安全國家」名單包含:阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、黑山共和國、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼斯、烏拉圭、安道爾、聖馬力諾、摩納哥和梵蒂岡,但台灣未被列入。

對此,網友在 PTT 掀起熱議,紛紛留言「收我們一堆口罩,結果翻臉不認人」、「台灣蠻悲哀的,做的再好一樣沒人鳥」、「最好不要開放」、「不要開放比較好,先觀望」、「國際只跟你講現實跟利益,誰跟你講人情」、「台灣就小島而已,又沒邦交,誰理你阿」。

另還有一名網友直言「我想問一件事,如果到時候全世界都已經陸續向其他國家解封,結果台灣一直沒收到邀請,到那個時候,台灣是不是要改口號?Taiwan need help?」(編輯:許苡晴)