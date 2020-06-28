歐盟、日本首波解禁名單都沒台灣！網嘆息吐「一句話」

▲我國日前捐贈大量口罩給新冠肺炎疫情嚴的地區，但如今日本及歐盟首波解禁名單皆沒有台灣，引發熱議。(圖／吳釗燮推特)

新冠肺炎（ COVID-19 ）肆虐全球，台灣在防疫方面做得相當亮眼，讓世界有目共睹，不僅如此，更贈送大量口罩給重災區，做起口罩外交，不過，近期日本及歐盟第一波解禁名單都未列入台灣，對此，網友則議論紛紛，就有人表示，如果台灣一直沒被解封，「 Taiwan can help 」恐怕要變成「 Taiwan need help 」了。

日本日前透露考慮鬆綁入境管制中，首波開放國家包括：泰國、越南、澳洲及紐西蘭，台灣並未在其中。歐盟日前也宣布將於 7 月 1 日重開邊境， 26 日定案第一波「安全國家」名單包含：阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、黑山共和國、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼斯、烏拉圭、安道爾、聖馬力諾、摩納哥和梵蒂岡，但台灣未被列入。

對此，網友在 PTT 掀起熱議，紛紛留言「收我們一堆口罩，結果翻臉不認人」、「台灣蠻悲哀的，做的再好一樣沒人鳥」、「最好不要開放」、「不要開放比較好，先觀望」、「國際只跟你講現實跟利益，誰跟你講人情」、「台灣就小島而已，又沒邦交，誰理你阿」。

另還有一名網友直言「我想問一件事，如果到時候全世界都已經陸續向其他國家解封，結果台灣一直沒收到邀請，到那個時候，台灣是不是要改口號？Taiwan need help？」（編輯：許苡晴）