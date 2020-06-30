健身要補充蛋白質？十大過敏食物「蛋」居然是榜首

美食當前，讓人食指大動，但是健康是個別化的，別人的營養有可能是你的毒藥，不少人都有食物過敏的情形，醫師提醒千萬別讓病從口入。根據聯安診所統計，國人新十大食物過敏原，第一名是蛋白，其次是蛋黃、花生則是排名第三。後續過名排名依序為蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚以及綠豆。如果再以性別來細分，成年男性十大慢性食物過敏排行，分別為蛋黃、花生、蛋白、腰果、蜂蜜、黃豆、牛奶、小麥、葡萄、鰻魚。成年女性排行則依序為蛋白、蜂蜜、花生、腰果、蛋黃、黃豆、牛奶、小麥、奇異果及鳳梨。如果單獨針對兒童來分析，十大慢性食物過敏原依序為小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、蛋白、花生、大蒜及葡萄柚。聯安診所院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，蛋白及蛋黃位居國人慢性食物過敏原前兩名，主要原因來自於蛋的蛋白質分子比較巨大，如果沒有細嚼慢嚥或腸道微菌體不健全，容易造成蛋白質分子消化不完全，經由腸道黏膜間隙，滲入腸道組織，引發過敏連鎖反應。鄭乃源強調，坊間含蛋製品的食物相當普遍，像是大家愛吃的布丁、蛋糕、餅乾、冰淇淋、舒芙蕾等，都是隱藏的衍生食物；近年來健身風氣盛行，一顆蛋等於一份蛋白質，取得又便利，是許多健身人士的蛋白質攝取首選，這些都大幅增加了國人的接觸頻率，也可能因此提升了食物過敏的機率。