桃園青溪特區最亮明星　「合謙愛瑪市」捷運公園智慧宅

▲「合謙愛瑪市」建築外觀3D日景示意圖。（圖/公關照片）

▲「合謙愛瑪市」將打造為全齡化社區，不僅擁有多元豐富的休閒設施，還配置AI智慧管家與日本頂級廚具。（圖/公關照片）

▲「合謙愛瑪市」規劃2-3房，目前現場有26坪2房、38坪3房的樣品屋提供格局參考，每週來人約在40~50組左右，吸引不少區域首購與首換族青睞。（圖/公關照片）

捷運宅、智慧宅以及公園宅，是大多數購屋者夢寐以求的重點機能，位於桃園青溪特區(又稱小檜溪重劃區)內的「合謙愛瑪市」，面萬坪朝陽公園、鄰近桃園舊市區，附近有「中正」、「大有」、「民生」和「站前」四大商圈，生活機能完善便利。有捷運綠線經過，到捷運G08站僅約800公尺。目前工程已進行至G07站，既是桃園火車站的主體工程，未來將是台鐵、捷運綠線和規劃中的棕線的三線共構站，捷運綠線預計2025年第一階段開通。此外，與桃園另兩個重劃區「中路」以及「經國」重劃區相比，「青溪特區」不僅最貼近桃園舊市區，生活機能最便利。相較於另兩個重劃區的容積率僅有200%，青溪特區則高達230%，同時公園部分15%高綠覆率為桃園重劃區之最。經國重劃區僅臨南崁溪水岸，中路重劃區無水岸規畫。但青溪特區同時擁有南崁溪與東門溪2處水岸景觀。「合謙愛瑪市」基地位於青溪一路及日光路交叉路口，3面臨路，面積862坪，為地下4層，地上15層的RC結構大樓，總規劃戶數156戶，店面有16戶，公設比32%。社區規劃走向全齡化公設，包含近7米2的開闊迎賓大廳、水景中庭、空中花園、兒童遊戲室、健身房、媽媽教室、KTV等。戶戶配置AI聲控管家，選用日本頂級名牌廚具Clean-up，全室TOTO衛浴系統，給予住戶完善休閒設施與質感居家空間。在產品規劃上，「合謙愛瑪市」有26坪的2房及30坪的2+1房，3房則有36、38和39坪3種坪數戶型，售後保固部分，屋頂防水保固5年，室內保固3年。5月開案至今，銷售逾3成，目前開價32~35萬，總價大約來到950萬至1300萬間。

【合謙愛瑪市】｜青溪特區智慧宅

貴賓專線：03-337-2666

官網詳情： https://bit.ly/2J7ZTzt

接待會館：桃園市桃園區日光路&青溪一路口

加入Line好友： https://lin.ee/qkUVNAD