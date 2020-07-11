桃園青溪特區最亮明星　「合謙愛瑪市」捷運公園智慧宅

此外，與桃園另兩個重劃區「中路」以及「經國」重劃區相比，「青溪特區」不僅最貼近桃園舊市區，生活機能最便利。相較於另兩個重劃區的容積率僅有200%，青溪特區則高達230%，同時公園部分15%高綠覆率為桃園重劃區之最。經國重劃區僅臨南崁溪水岸，中路重劃區無水岸規畫。但青溪特區同時擁有南崁溪與東門溪2處水岸景觀。
「合謙愛瑪市」基地位於青溪一路及日光路交叉路口，3面臨路，面積862坪，為地下4層，地上15層的RC結構大樓，總規劃戶數156戶，店面有16戶，公設比32%。社區規劃走向全齡化公設，包含近7米2的開闊迎賓大廳、水景中庭、空中花園、兒童遊戲室、健身房、媽媽教室、KTV等。戶戶配置AI聲控管家，選用日本頂級名牌廚具Clean-up，全室TOTO衛浴系統，給予住戶完善休閒設施與質感居家空間。
在產品規劃上，「合謙愛瑪市」有26坪的2房及30坪的2+1房，3房則有36、38和39坪3種坪數戶型，售後保固部分，屋頂防水保固5年，室內保固3年。5月開案至今，銷售逾3成，目前開價32~35萬，總價大約來到950萬至1300萬間。
【合謙愛瑪市】｜青溪特區智慧宅
貴賓專線：03-337-2666
官網詳情： https://bit.ly/2J7ZTzt
接待會館：桃園市桃園區日光路&青溪一路口
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