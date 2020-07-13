影／為何台灣人超奴？他批恐龍家長：育兒當玩養成遊戲

台灣奴性文化從何而來？網紅「蒟蒻講幹話」分享自身見解，他認為台灣人奴性問題來自於台灣奇怪的教育體制與文化。他分析三大特點，並痛批台灣恐龍家長「育兒當養成遊戲在玩」，影片曝光後引起大量網友共鳴，紛紛哀嘆「奴到飛起來」！影片中他講述到台灣教育目前有三大問題：
第一、時間
他講述台灣國小、國高中教育有個不成文規定，雖說表定早上八點半為第一堂課，但卻因為需要做打掃、晨課、朝會、早自習等，規定學生必須提早一個小時到校。後續他也強調，他認為大部分家長上班時間也差不多是八點，所以送完小孩上學，再去公司上班已是台灣家長的常態生活。但他最不可理解的是學生「放學時間」，他感嘆目前幼稚園與國小放學時間的不固定，根本是強迫大部分的家庭，只能有一位家長出外工作，但對現今社會來說，因應雙薪家庭的社會型態，安親課後班的文化就此誕生。
第二、恐龍家長
接著他繼續講述，台灣國高中補習文化根深蒂固，導致國高中學生讀書時間長達14-15個鐘頭，易造成睡眠時間不夠、放鬆休閒的時間也不多。他痛批台灣恐龍家長通病，「把小孩子當作養成遊戲在玩，以為養小孩就是在打電動，什麼都要照著父母的模式走，卻忽略這位NPC是有自身想法的」，他認為恐龍家長從未詢問過小孩意見，擅自主張替小孩做選擇，卻忘了真正適合小孩的選項是什麼。導致小孩子出社會之後，沒辦法有自主想法，往往出現工作與大學主修科目完全不同的現象產生。
第三、課程規劃
他認為台灣的教育是希望全部的人能夠全方位發展，就算是討厭的科目也得繼續學習，又因學生某些科目較弱，而導致錄取學校資源較差的學校。他表示社會本來就需要擁有不同專長的人，互相配合完成一件事情，而不是所有人都會一樣的東西，再去爭論誰的方法比較優秀。網友看完也表示認可：「台灣的教育是希望能養出一堆通才，但是事實上是扼殺某方面的天才，而讓大家都變成庸才」。
影片最後他以「世界百大最有價值品牌圖表」為例，比較沒有奴性文化問題的歐美國家，擁有的品牌數較多，他認為這跟西方國家教育觀念多少有關聯，西方開放式的教育，造就孩子們擁有更多創意性的想法，所以西方國家擅於發明，對比之下東方國家就只擅長改良或是抄襲。影片曝光後迄今已累積至三十多萬次點閱，網友也紛紛留言：「因為太多人都有一個該死的觀念，萬般皆下品，唯有讀書高」、「學生時期叫補習，出了社會叫加班，奴到飛起來」、「家長很愛用情緒勒索，你不照爸媽意思他們就要傷心難過」（影音編輯：謝美伶）