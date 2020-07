全球唯一城市單桶系列　高原騎士Kaohsiung No.1限量首發

座落於蘇格蘭北緯59度奧克尼群島的高原騎士(Highland Park)酒廠,在2020年度最受矚目的,就是在台灣市場推出的單桶威士忌原酒SCS (Single Cask Series)系列了!首席釀酒大師Gordon Motion親自於奧克尼群島的24間酒窖中,為台灣挑選了三桶獨一無二的威士忌原酒,分別以台北、台中、高雄命名,向台灣致敬,期待台灣的威士忌愛好者,直接體驗高原騎士威士忌原酒,熟成於頂級雪莉橡木桶的最原始風貌,與這三座截然不同風格的台灣城市,連結成專屬的味覺記憶。



高原騎士繼2018年推出第一桶台灣限定版單桶原酒後,市場反應大好,首席釀酒大師Gordon Motion更是在來台行程中,品嘗了許多台灣的美食,也因此對台灣的美食留下深刻的印象,並了解到台灣南北飲食文化的不同,以及台灣威士忌愛好者對優質雪莉桶威士忌的喜愛,所以針對北中南不同的飲食喜好,經過Gordon Motion及品牌講師精心的挑選,高原騎士台灣城市單桶系列應運而生!





有別於傳統威士忌品酩會,大多採用室內靜態活動模式,高雄城市單桶威士忌「Kaohsiung No.1」則是邀請了各行專業達人及威士忌愛好者,與品牌講師黃偉綸一同搭上品酒專車巴士。這場別出心裁的城市趴趴走品酒會,特別安排了珍芳烏魚子見學工廠、鹽埕區老字號鴨肉珍、蝴蝶公主遊船、以及鴛鴦桶店巡禮,分別搭配高原騎士10年、12年、18年及本次重頭戲Kaohsiung No.1城市單桶,以最接地氣的方式,將高雄充滿海洋氣息的味覺記憶,與高原騎士威士忌維京冒險犯難的精神相互連結,與會者無不稱讚這是一場獨一無二的味覺饗宴。





單桶威士忌未經過任何勾兌與稀釋,直接表達橡木桶熟成的最原始樣貌,加上每個橡木桶都有屬於自己的獨特的DNA,讓每個單桶擁有屬於自己的獨特性與稀有性。正如同不一樣城市的人文風情,都是獨一無二不可取代的。而這次特別為高雄挑選的單桶原酒,為Vintage 2006年蒸餾、2017年裝瓶,採用百分之百初次歐洲橡木雪莉桶桶陳,顏色呈現初次歐洲橡木雪莉桶深沉的琥珀色澤,濃郁飽滿的口感,伴隨著成熟豐富的果香。就像高雄人的個性一樣,一開始略為害羞,但只要過了一段時間,就會展現出熱情奔放的性格。



▲這次特別為高雄挑選的單桶原酒,採用百分之百初次雪莉桶桶陳,顏色呈現初次歐洲橡木雪莉桶的深琥珀色澤。層次變化就像高雄人的個性一樣,一開始略為害羞,但只要過了一段時間,就會展現出熱情奔放的果香。(圖/資料照片)

近年來,高原騎士各款威士忌屢創佳績,高原騎士18年更在《烈酒雜誌》,多次被美國首席烈酒權威保羅帕寇特評為「世界烈酒之最」(The Best Spirit in The World)。但意外地,這款18年高原騎士,與我們台灣南部大家最難忘的記憶-烏魚子極為合拍!浸了高原騎士的烏魚子,火烤至雙面金黃,立即香氣四溢,入口穿過輕微的黏牙後,即可感受它無比細膩的質地,也難怪許多吃貨把烏魚子視為世界三大美食,更是許多人過年期間桌上必備的佳餚。如此濃郁的海洋味,搭配味道與香氣厚實的18年高原騎士威士忌,即能用舌尖感受當年維京人在海上冒險旅程的滋味。



▲烏魚又有「烏金」之美稱,是許多南部人難忘的滋味,更是許多人過年期間桌上必備的佳餚。其濃郁的海味,搭配圓潤厚實的高原18年騎士威士忌,用舌尖感受當年維京人海上冒險旅程的滋味。(圖/資料照片)

而擁有花蜜香甜,結合煙燻風味,呈現反差美妙的高原騎士12年威士忌,就是搭配煙燻鴨肉的最佳搭檔!來到高雄美食重地鹽埕區必吃的鴨肉珍,古法煙燻的鴨肉甜美肥潤不柴,淋一點威士忌在鴨肉、鴨飯跟鴨湯裡,一口送入嘴裡,鴨油與威士忌酒香的融合,口感層次立即升等為米其林餐廳的高檔層次質感!



▲已有65年歷史的鴨肉珍,完全使用古法燻成的鴨肉,肉質甜美肥潤不柴,而擁有花蜜香甜,結合煙燻風味,呈現反差美妙的高原騎士12年威士忌,就是搭配鴨肉的最佳搭檔。(圖/資料照片)

高雄炎熱的氣候,空氣中還有一絲海水的鹹味。搭上遊船,在甲板上曬著南部熱情的陽光,此時將高原騎士10年威士忌加上冰塊及薑汁汽水,調成沁涼的High Ball,喝起來更加暢快。這款暱稱為Viking Scars的威士忌,淡淡的石楠花煙燻香氣,絕對是屬於寬闊海洋的味道,沿著岸邊一一看著各個古蹟景點,細說著高雄港曾有的風華,彷彿就像維京人身上每一個疤痕,都是海上的傳奇故事。



▲暱稱Viking Scars的高原騎士10年威士忌,淡淡的清煙燻香氣,絕對是屬於戶外寬闊海洋的味道。(圖/資料照片)





Highland Park Single Cask Series – Kaohsiung No.1

高原騎士城市單桶系列-高雄No.1

全球限量 312 瓶

桶號:#3721

桶型:初次歐洲雪莉橡木桶-Hogshead

色澤:蕎麥花蜜般的琥珀色

香氣:糖漬蜜餞、香料及細緻的花香

口感:濃郁飽滿的口感,伴隨著成熟豐富的水果香氣

ABV:64.6%

