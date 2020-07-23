全球唯一城市單桶系列　高原騎士Kaohsiung No.1限量首發

座落於蘇格蘭北緯59度奧克尼群島的高原騎士(Highland Park)酒廠，在2020年度最受矚目的，就是在台灣市場推出的單桶威士忌原酒SCS (Single Cask Series)系列了！首席釀酒大師Gordon Motion親自於奧克尼群島的24間酒窖中，為台灣挑選了三桶獨一無二的威士忌原酒，分別以台北、台中、高雄命名，向台灣致敬，期待台灣的威士忌愛好者，直接體驗高原騎士威士忌原酒，熟成於頂級雪莉橡木桶的最原始風貌，與這三座截然不同風格的台灣城市，連結成專屬的味覺記憶。



高原騎士繼2018年推出第一桶台灣限定版單桶原酒後，市場反應大好，首席釀酒大師Gordon Motion更是在來台行程中，品嘗了許多台灣的美食，也因此對台灣的美食留下深刻的印象，並了解到台灣南北飲食文化的不同，以及台灣威士忌愛好者對優質雪莉桶威士忌的喜愛，所以針對北中南不同的飲食喜好，經過Gordon Motion及品牌講師精心的挑選，高原騎士台灣城市單桶系列應運而生!





有別於傳統威士忌品酩會，大多採用室內靜態活動模式，高雄城市單桶威士忌「Kaohsiung No.1」則是邀請了各行專業達人及威士忌愛好者，與品牌講師黃偉綸一同搭上品酒專車巴士。這場別出心裁的城市趴趴走品酒會，特別安排了珍芳烏魚子見學工廠、鹽埕區老字號鴨肉珍、蝴蝶公主遊船、以及鴛鴦桶店巡禮，分別搭配高原騎士10年、12年、18年及本次重頭戲Kaohsiung No.1城市單桶，以最接地氣的方式，將高雄充滿海洋氣息的味覺記憶，與高原騎士威士忌維京冒險犯難的精神相互連結，與會者無不稱讚這是一場獨一無二的味覺饗宴。





單桶威士忌未經過任何勾兌與稀釋，直接表達橡木桶熟成的最原始樣貌，加上每個橡木桶都有屬於自己的獨特的DNA，讓每個單桶擁有屬於自己的獨特性與稀有性。正如同不一樣城市的人文風情，都是獨一無二不可取代的。而這次特別為高雄挑選的單桶原酒，為Vintage 2006年蒸餾、2017年裝瓶，採用百分之百初次歐洲橡木雪莉桶桶陳，顏色呈現初次歐洲橡木雪莉桶深沉的琥珀色澤，濃郁飽滿的口感，伴隨著成熟豐富的果香。就像高雄人的個性一樣，一開始略為害羞，但只要過了一段時間，就會展現出熱情奔放的性格。



▲這次特別為高雄挑選的單桶原酒，採用百分之百初次雪莉桶桶陳，顏色呈現初次歐洲橡木雪莉桶的深琥珀色澤。層次變化就像高雄人的個性一樣，一開始略為害羞，但只要過了一段時間，就會展現出熱情奔放的果香。（圖／資料照片）

近年來，高原騎士各款威士忌屢創佳績，高原騎士18年更在《烈酒雜誌》，多次被美國首席烈酒權威保羅帕寇特評為「世界烈酒之最」（The Best Spirit in The World）。但意外地，這款18年高原騎士，與我們台灣南部大家最難忘的記憶-烏魚子極為合拍！浸了高原騎士的烏魚子，火烤至雙面金黃，立即香氣四溢，入口穿過輕微的黏牙後，即可感受它無比細膩的質地，也難怪許多吃貨把烏魚子視為世界三大美食，更是許多人過年期間桌上必備的佳餚。如此濃郁的海洋味，搭配味道與香氣厚實的18年高原騎士威士忌，即能用舌尖感受當年維京人在海上冒險旅程的滋味。



▲烏魚又有「烏金」之美稱，是許多南部人難忘的滋味，更是許多人過年期間桌上必備的佳餚。其濃郁的海味，搭配圓潤厚實的高原18年騎士威士忌，用舌尖感受當年維京人海上冒險旅程的滋味。（圖／資料照片）

而擁有花蜜香甜，結合煙燻風味，呈現反差美妙的高原騎士12年威士忌，就是搭配煙燻鴨肉的最佳搭檔！來到高雄美食重地鹽埕區必吃的鴨肉珍，古法煙燻的鴨肉甜美肥潤不柴，淋一點威士忌在鴨肉、鴨飯跟鴨湯裡，一口送入嘴裡，鴨油與威士忌酒香的融合，口感層次立即升等為米其林餐廳的高檔層次質感！



▲已有65年歷史的鴨肉珍，完全使用古法燻成的鴨肉，肉質甜美肥潤不柴，而擁有花蜜香甜，結合煙燻風味，呈現反差美妙的高原騎士12年威士忌，就是搭配鴨肉的最佳搭檔。（圖／資料照片） ▲已有65年歷史的鴨肉珍，完全使用古法燻成的鴨肉，肉質甜美肥潤不柴，而擁有花蜜香甜，結合煙燻風味，呈現反差美妙的高原騎士12年威士忌，就是搭配鴨肉的最佳搭檔。（圖／資料照片）

高雄炎熱的氣候，空氣中還有一絲海水的鹹味。搭上遊船，在甲板上曬著南部熱情的陽光，此時將高原騎士10年威士忌加上冰塊及薑汁汽水，調成沁涼的High Ball，喝起來更加暢快。這款暱稱為Viking Scars的威士忌，淡淡的石楠花煙燻香氣，絕對是屬於寬闊海洋的味道，沿著岸邊一一看著各個古蹟景點，細說著高雄港曾有的風華，彷彿就像維京人身上每一個疤痕，都是海上的傳奇故事。



▲暱稱Viking Scars的高原騎士10年威士忌，淡淡的清煙燻香氣，絕對是屬於戶外寬闊海洋的味道。（圖／資料照片） ▲暱稱Viking Scars的高原騎士10年威士忌，淡淡的清煙燻香氣，絕對是屬於戶外寬闊海洋的味道。（圖／資料照片）





Highland Park Single Cask Series – Kaohsiung No.1

高原騎士城市單桶系列-高雄No.1

全球限量 312 瓶

桶號：#3721

桶型：初次歐洲雪莉橡木桶-Hogshead

色澤：蕎麥花蜜般的琥珀色

香氣：糖漬蜜餞、香料及細緻的花香

口感：濃郁飽滿的口感,伴隨著成熟豐富的水果香氣

ABV：64.6%

高原騎士臉書粉絲團： https://www.facebook.com/HighlandParkTW/

