醫師經驗談　寳寳鼻水流不停　媽媽竟不知是過敏

為什麼感覺寶寶總是容易生病、鼻水流不停，三天兩頭就要跑一趟醫院？讓爸爸媽媽好擔心！童綜合醫院兒童心臟及胸腔科高崇智醫師表示，過敏與免疫力息息相關，過敏是人體免疫系統失衡，對無害物質產生過度反應的現象。有時家長很難辨認寶寶是生病還是過敏，結果讓寶寶不斷受到過敏源刺激、相當不舒服。診間便曾遇到，媽媽覺得寶寶感冒怎麼看都看不好，一檢查才發現，寶寶是因為反覆誘發過敏，才會引起流鼻水、鼻塞的反應。高崇智醫師提醒，如果過敏沒有立即處理，身體長時間處於發炎狀態，會導致過敏反應加劇，症狀也會慢慢的從單一器官，蔓延到身體其他部位，引起一連串的過敏反應，這種現象醫學上稱為「過敏進行曲」。

長期過敏未改善 恐影響孩子學習、自信心





從「過敏進行曲」來看，剛出生的寶寶接觸的東西比較單一，所以過敏反應主要集中在「腸胃」及「皮膚」。首先，腸道是免疫細胞最密集的地方，鑒於剛出生的寶寶腸胃還未發育完全，一旦接觸到未將過敏源精準去除的蛋白質時，腸道便容易產生排斥反應，誘發免疫系統發起攻擊，讓寶寶出現溢奶、吐奶、腹瀉、嘔吐等腸胃過敏症狀，故爸爸媽媽應持續預防過敏直到寶寶3歲後，屆時腸胃發育比較完善，腸胃過敏的狀況也會慢慢減少；而皮膚過敏的寶寶，主要是會出現乾燥、脫屑、粗糙、紅疹。高崇智醫師提醒，有時過敏症狀不明顯，一旦發生，寶寶就可能進入過敏進行曲連鎖效應，讓過敏轉移到其他器官，像是呼吸道，而引起咳嗽、氣喘、流鼻水等病症。





當孩子受腹痛、搔癢、鼻塞等過敏症狀影響，容易在晚上難以入眠、睡眠品質低落，進而使得專注力低下、學習跟不上，也可能讓孩子對學習產生挫折。高崇智醫師叮囑家長，過敏不只是一時不舒服，而是影響一輩子，家長最好提前做好過敏應對功課。





半數寶寶1.5歲前因牛奶蛋白、雞蛋過敏 醫師：防敏應選擇精準的水解配方





寶寶剛出生時，接觸的東西不多，過敏預防可以從「環境」與「飲食」兩方面開始著手，環境上應維持家中的環境整潔，尤其寶寶常接觸的枕頭、棉被，可拿去太陽下曝曬，並將家中濕度維持在60%以下，減少塵蟎、黴菌孳生；而飲食也是預防過敏的重要關鍵，研究調查發現，有半數的寶寶會在1.5歲前會因牛奶蛋白或雞蛋產生過敏。所以建議家長先以母乳為主。但假如媽媽的職場環境不方便哺餵母乳，可以用「精準水解配方」做為銜接母乳、預防過敏的選擇。





只有小分子蛋白還不夠！精準切斷過敏原 才能有效防敏





不同的水解技術，在培養寶寶的免疫耐受性上，也有不同的效果。高崇智醫師建議，可優先挑選歷史悠久、擁有大規模臨床實證的大品牌，並具備能精準去除致敏蛋白的「精準水解技術」，才能有效預防過敏。





牛奶蛋白中含有許多分子片段，有的片段溫和，也有的片段具有刺激性，這些刺激的片段就容易誘發寶寶過敏。具精準技術的水解配方，就能透過酵素鎖定刺激的分子蛋白、精準切斷，並轉化成溫和的小片段，除了避免寶寶腸胃受到刺激，也能讓腸胃慢慢熟悉牛奶蛋白、培養耐受性，之後遇到同樣刺激，便不會輕易出現過敏反應，這樣去蕪存菁的牛奶蛋白，就有更好的預防過敏效果。一般的水解技術，只是單純將牛奶蛋白切割成許多小片段，但無法分辨哪些是溫和、哪些是致敏的分子，所以當寶寶喝下肚後，還是有可能會觸發免疫系統過度反應，引起過敏。





高崇智醫師也分享，因自己本身有過敏體質，為了家中3個小朋友的健康，也選擇使用具精準技術的水解蛋白配方銜接母乳，並為了降低過敏發生的機率，持續使用到3歲，替寶寶的健康打下良好基礎。













**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**

