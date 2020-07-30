中西醫雙管齊下治不孕　「做人」成功機率大提升

▲翁紹評醫師表示篩選健康的精卵及胚胎，可提高懷孕成功率。(圖/NOWnews攝)

▲愛群中西醫診所陳曉萱院長。(圖/NOWnews攝)

▲採用安心藥材（科學中藥），能讓媽媽們吃得安心、用得放心。(圖/NOWnews攝)

由於社會型態改變，年輕人進入職場時間較晚，連帶影響到結婚與生育年齡的推遲。以內政部資料來看，2019年國人初婚平均年齡，男性為32.6歲，女性為30.4歲，可見晚婚、遲孕已成為社會普遍的現象，幾乎是結婚後不久，就會面臨高齡產婦及不孕等衍生問題。根據衛福部國健署資料統計，台灣平均每7對夫婦，就有1對有不孕症的困擾，相較於世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球育齡女性發生不孕的比例約佔 8～12％，國人不孕症比例有偏高的趨勢。除了高齡導致精卵品質不佳，受孕困難之外，愛群中西醫診所翁紹評醫師也表示：「別以為生過或是年紀還輕就沒有這種困擾，我們就遇過有些媽媽生完第一胎、想生二寶時才遇上不孕的問題；也有不少年輕夫婦可能因為飲食習慣、工作壓力、環境污染等各種因素，造成賀爾蒙失調、多囊性卵巢、子宮內膜異位等問題，而不易受孕。」翁紹評醫師說，目前國內醫學技術相當進步，對於不孕症治療的成功率大大提高，包括人工授精、試管嬰兒技術都更趨人性化，而且還可以透過超音波、抽血生理數值分析，搭配基因檢驗技術，篩選健康的精卵及胚胎，提高懷孕成功率。然而，他發現，來做試管嬰兒的夫婦，「十個當中有九個半也會去看中醫」，但卻不好意思跟醫生說，以致於在雙方資訊不流通的狀態下，讓醫生及患者都多花費了不少時間、心力。目前中西醫整合治療的生殖醫學中心雖不多見，但中西醫整合，同步治療不孕症確實是好處多多。如透過中、西醫會診，讓雙方醫師資訊互相交流，使治療效果相輔相成，提升受孕成效。舉例來說，有子宮內膜異位問題的女性，在打排卵針刺激排卵時，往往容易刺激子宮，提高內膜異位的發生率，這部分就可以透過中醫的調理，減少子宮過度的刺激。愛群中西醫診所陳曉萱院長也補充，中醫可從「緩解副作用不適」、「高齡養卵提高懷孕率」、「幫助子宮動脈血流」三大方面來輔助、治療不孕症患者。由於不孕症治療過程中，會伴隨腹漲、水腫等反應，這些不適感有時甚至影響到患者情緒及生活，因此中醫針對副作用發生的不適感，會採用針灸、薰蒸等方式，幫助患者釋放腦內啡，讓他們好好地放鬆與調理，進而促進治療成效。陳院長表示高齡患者的卵子需要做合適的篩選來提高懷孕率，搭配中醫補腎、抗氧化等調理方式，不但能有效增加健康卵子的數量，PGS胚胎基因診斷的正常率亦有顯著的提升。另外，胚胎在著床後，必須持續維持良好的培育環境，但是有些接受不孕症治療的患者，子宮動脈血流狹隘、不通暢，造成營養無法輸送至胎盤。「這個情況就像播種一樣，經過西醫挑選優良的種子，種下後還需要不斷翻動土壤來給予種子一個安全的成長環境。」陳院長說透過中醫療程，針對子宮動脈血流進行改善，即能增加懷孕的成功機率。陳院長還強調，由於用藥是針對備孕婦女以及產後哺乳的媽媽，藥材內容要特別注意，對於農藥、重金屬等檢驗絕對要特別把關，因此採用安心藥材（科學中藥），保證能讓媽媽們吃得安心、用得放心。翁紹評醫師分享最近一個案例，太太已經42歲，之前曾流產3次，經過檢查，除了卵子的數量、品質不是很好，另外發現她的免疫系統也出了問題。透過院內中醫針灸、中藥調理後，原本經痛、手腳冰冷的問題改善不少，精神好很多，體質也改善了不少。最後經過5、6次取卵檢測，終於篩檢出兩個健康的胚胎，並順利生下雙胞胎，一圓當媽媽的夢。