疫情讓人更堅強！ IKEA催淚廣告:「謝謝家的付出」

全球蔓延的新冠肺炎仍無止歇，許多人的生活面臨改變，像是工作場域的變動，有些人被迫加重工作負擔，有些人無奈休無薪假。2020年讓人不得不面對，那些生活中不可預期的下一秒，其中最重要的課題，就是重新檢視「家」的重要性。





面對驟變，可能是居家辦公，可能是在家配合各種防疫措施，不管如何，留在家中的時間變長了，才會知道家的重要。原來，家裡有這麼多東西要收拾整理、有這麼多瑣碎的雜事要做；原來，打點好一個家，沒有這麼容易，但是看到好看好用的家具，又可以帶來許多方便與好心情；看到整理後的舒適環境，那股成就感，嘴角就忍不住微微上揚；最重要的是，可以與家人共同分工、努力分擔家事，互相扶持體諒，那股無形中維繫彼此的，正是這個家。





因此，當知名家具品牌IKEA最近推出的廣告#THANKSHOME（謝謝家）時，許多人看了影片都特別有感。網路上反應也非常熱烈，紛紛回想起自己家裡的情況：有人想起回家時桌上擺著媽媽準備的愛心消夜；有人謝謝老公幫忙洗碗打掃；也有人看到可愛的鯊魚玩偶就大喊「超療癒」，回到家抱著鯊魚心情就舒坦許多；更有社區藥局的藥師看完影片後留言表示，感謝自己的家人犧牲休息時間，全家動員幫忙分裝口罩、協助發放，讓民眾在疫情嚴峻時，都能順利領到口罩，大喊「我的家人最棒」！





在這個艱辛的時刻，我們可能必須重新調整生活模式，可能必須更加努力面對改變，但也讓人重新檢視生活中最值得珍惜的價值。或許，我們還有許多可以變得更好的進步空間，IKEA影片也強調，只要大家一起共同努力，用心打造一個溫馨的家，這個家，就能作為我們最堅強的後盾，成為每個人背後最強大的無名英雄。



