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十二夜之後6／TNR是無底洞　就像一場永遠打不完的仗

記者賴志昶／專題報導
calendar_today2020-08-17 07:10:00update2020-08-17 09:23:42

▲面對動保問題，地方政府僅能用有限經費去執行TNvR，永遠追不上流浪動物繁殖的速度。（示意圖／記者陳明安攝）
▲面對動保問題，地方政府僅能用有限經費去執行TNvR，永遠追不上流浪動物繁殖的速度。（示意圖／記者陳明安攝）
電影《十二夜》上映之後，促使2017年零撲殺政策上路，隨後而來的問題，逐漸浮現，全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題，這時許多動保團體、相關政府單位都把希望放在TNvR上。但談到TNvR，正反兩派說法不一。有人認為，若不以科學方法進行，如同把預算「丟進水裡！就算做TNvR三輩子也做不完」，但也有動保團體說：「有做不會完全沒有差別。」且一定要把一個地區的母犬絕育率拉到8成，如此一來就能顯著遏止流浪動物的繁殖速度。

所謂的TNvR，是指捕捉（Trap）、絕育（Neuter）、施打疫苗（Vaccinate），最後在回置（Return），是現階段全球遏止流浪動物源頭問題的手段之一。過去廣泛稱為TNR，但目前相關計畫都會再加上施打疫苗的步驟，以提高流浪動物的野外生存能力，並降低流浪動物傳染疾病的風險。

TNvR僅能作為階段性手段　但動保團體強調「有做有差」

在TNvR的觀念尚未普及時，國內僅有少數幾個民間團體在做絕育，台灣之心愛護動物協會就是其中一員。執行長劉晉佑說，近年來零撲殺政策倉促上路後，很多配套措施都沒跟上，讓野外流浪動物明顯增加，這時候TNvR就成為現階段的一個出路。不過，TNvR只能做為階段性政策手段，無法永遠解決源頭問題，更難化解目前地方政府最頭痛的人犬衝突。

過去地方面對人犬衝突時，「除了抓走也沒有其他政策工具。」劉晉佑提到，在零撲殺政策上路後，地方政府不可能抓太多，因此只能想到用TNvR，但事實上，這方法僅適用於某區域剛出現幾隻時才有效，等到已經廣泛繁殖，導致人犬衝突加深時才實施，效果當然很有限，也因此招來批評。

對於各界對於絕育計畫的批評，同樣在北北基執行「高強度節預計畫」的台灣懷生相信動物協會執行長郭璇則認為，「有做不會完全沒有差別！」她以協會2016年在基隆實施高強度節預計畫為例，「2017年結束時，當地遊蕩犬母犬絕育比例已達到85.99%。」絕育成效也反應在防疫所的犬隻入所統計上，總入所隻數從2015年的943隻、2017年下降到417隻，入所幼犬數量也從2015年的472隻，下降至2017年的138隻。

▲台灣懷生相信動物協會執行長郭璇則認為，絕育計畫有做不會完全沒有差別。（圖／記者賴志昶攝）
▲台灣懷生相信動物協會執行長郭璇則認為，絕育計畫有做不會完全沒有差別。（圖／記者賴志昶攝）
TNvR計畫像黑洞　將強度拉高才能「止住水龍頭」

但是，對於非六都的縣市而言，TNvR像是個無底洞，只能用有限的經費去執行，卻永遠追不上流浪動物繁殖的速度，宛如一場「永遠打不完的仗」。

對此，郭璇也說，這種情況其實跟他們早期遇到的困境很相似，當初他們不停地到野地找狗結紮，但回頭一看收容所的數量還是爆棚，做了5、6年後越來越無力，因此他們認清了事實，一定要把區域的絕育比例拉到8成，「不然這個計劃就是沒有用的！」

若是不將TNvR的強度拉高，那就如台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏所言，「像是水龍頭一直開著，卻一直呼籲大家掃水，這樣就算掃了三輩子，都還是一直在掃水。」

▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
昔日TNvR推手建言　絕育要有科學方式並做好源頭管理

陳玉敏過去曾是國內TNvR的重要推手之一，「在20年前我們是全台灣第一個跳下去做TNvR的。」但他們還是毅然決然地暫停計畫，最重要原因就是目睹到「台灣飼主責任崩解」。

陳玉敏說，有些民眾想說流浪動物在街上有愛心媽媽在餵，還會有動保團體幫忙在做絕育，就會覺得棄養也沒關係，成為TNvR計畫的一個破口。她呼籲政府必須嚴格執法，才能有效管制棄養問題，「如果不處理源頭，就算我死了，我再投胎三輩子還是做動保人士，我們還是永續在做這件事情。」

此外，陳玉敏也提到，根據近年來不同學者、團體的數據，台灣野外流浪動物的隻數有10萬至30萬不等的說法，但這麼多該動保團體用心經營TNvR，野外族群數卻是「越紮越多」，感覺就像是把錢「丟進水裡」。

陳玉敏解釋：「我不反對TNvR，但需要用科學手段，就像作戰一樣，要先有戰略目標。」先了解區域內的族群數，之後再來編列「子彈」，不能在「敵人」不明的情況下不斷進攻。她認為，TNvR只能當作一個過渡時期的手段，且這個過渡時期必須非常的短，同時要搭配非常嚴格的源頭管理，不然就只是在耗損能量而已。

十二夜之後1／只進不出的爆量犬貓　直擊收容所爆籠困境 十二夜之後2／澎湖收容所盼不到獸醫　屏東卻能谷底翻身 十二夜之後3／公職獸醫待遇低　1人顧300犬貓恐怖失衡 十二夜之後4／零安樂死倉促上路　「後遺症」如何解決？ 十二夜之後5／浪浪從哪來？「愛心」行為竟成問題導火線 十二夜之後7／導演無奈成罪人　批零撲殺政策蒼白又空洞 十二夜之後8／動保政策沒彈藥　只憑一個「科」怎麼管！

關鍵字

動保 TNvR 公立收容所 流浪動物 TNR 結紮 零撲殺 絕育

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