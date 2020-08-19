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銅板價搭貓纜！各縣市專屬月有優惠　單趟不限站數僅50元

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-19 17:39:06update2020-08-19 17:39:49

▲貓空纜車推出「縣市月」優惠，9月起單趟僅50元。（圖／台北捷運提供）
▲貓空纜車推出「縣市月」優惠，9月起單趟僅50元。（圖／台北捷運提供）
貓空纜車推出大優惠！自9月1日起至12月30日，全國民眾可於各縣市專屬月份內，持身份相關證件搭乘貓纜，即可享有不限站數、每趟僅50元的優惠票價，另設籍台北市民眾、年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者，則即日起不分平假日、月份限制，亦享同樣優惠。

貓空纜車現行票價為1站70元、2站100元、3站120元，即日起至今年年底止，規劃各縣市於不同日期享票價優惠活動，民眾於所屬縣市優惠期間，持身分相關證件前往貓纜任一車站詢問處，購買優惠單程票一張，立即享有當日不限站數，單趟只要50元的優惠價，不過若是設籍台北市的民眾、年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者，則不分平假日、月份限制，即日起即適用以上優惠。

各縣市優惠從北至南，首先在9月1日至9月30日的北部地區優惠縣市分別為基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣；中部地區優惠縣市是台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，優惠時間為10月1日至10月31日；南部地區優惠縣市是台南市、高雄市、屏東縣，優惠時間為11月1日至11月29日；東部地區含外島則包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣，優惠時間為12月1日至12月30日。

▲貓空纜車推出「縣市月」優惠。（圖／台北捷運提供）
▲貓空纜車推出「縣市月」優惠。（圖／台北捷運提供）
 

此外，台北捷運也將陸續推出「就想約你」系列活動，包括常客優惠抽獎、北投會館運動營隊、背包客套裝行程、捷客小小體能王、捷客探索之旅、捷運商品優惠、搭捷運遊臺北、音樂表演、街舞大賽等各種多元活動；首波「就想約你看電影」於8月21日至23日連三天在兒童新樂園「樹蛙夏日電影院」展開，每日下午5點30分可免費入園觀賞多部熱門動畫電影，前500名打卡者還可獲得額外好康，把握暑假尾聲，親子一同暢遊度過歡樂時光。

關鍵字

貓空纜車 優惠票價 就想約你 台北捷運 銅板價

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