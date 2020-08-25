裸照外流性暴力不容忽視！平均每兩天就有一名受害者

今（25）天是七夕情人節，正值情侶放暑假出遊之際，許多潛在的親密關係暴力也逐漸發生，「數位性暴力」案件層出不窮，為了呼籲社會大眾正視，婦女救援基金會特地選在七夕對外發佈拒絕數位性暴力《裸照外流不是你的錯》宣傳影片，同時也提出4點訴求，希望被害人願意勇敢站出來求助。





根據婦援會統計過去一個半月媒體報導發現，短短49天中，竟然就有28件「數位性暴力」相關案件，也就是說，每2至3天就可能發生一件甚至更多，婦援會執行長杜瑛秋說，婦援會自104年起設立「裸照外流不是你的錯」諮詢專線，根據至今服務過近4百位的人次統計，女性所佔被害人高達9成，求助年齡又以21至25歲佔最多，這顯示除了已婚親密暴力案件外，年輕學子間發生親密關係暴力案件的比例也相當高。



▲婦援會期盼，透過《裸照外流不是你的錯》宣導影片，使得更多的社會大眾認識「數位性暴力」議題。（圖／婦援會提供）

杜瑛秋表示，由於網路通訊便利，「數位性暴力」案件實為亟需關注的問題，遭拍攝的對象中，雖然未滿18歲者僅佔1成，但不少被害人是在成年後才發現遭外流的影像被放在網站上，而加害人透過親密關係的各種脅迫手段，讓許多被害人同意被拍攝而無法拒絕，也實為目前社會中亟需被看見的問題。





婦援會董事長葉德蘭說，尤其許多女性被害人因為害怕關係維繫不下去，常常在關係中不敢拒絕對方的要求，甚至，許多數位性暴力案件都是加害人行「以愛之名，行暴力之實」下發生的，期盼透過宣導影片的教育，讓這些被害人願意勇敢站出來求助。





婦援會期盼，透過《裸照外流不是你的錯》宣導影片，使得更多的社會大眾認識「數位性暴力」議題，扭轉責難被害人的社會氛圍，同時，在協助被害人恢復身心的過程中，也擬定了一系列完善的服務，如社會與心理評估及處置、人身安全、陪同服務、司法服務、網路影像下架協助等，此外，也持續推動《侵害個人性私密影像防制條例》草案，今年5月立院更一讀通過《侵害個人性私密影像防制條例》草案，以維護被害人尊嚴與隱私權。​



