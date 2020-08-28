「台」風來襲！日韓網紅用道地台灣味做出私房料理解鄉愁

來自日本的YouTuber Tommy因很久沒回到日本，非常想念日本的料理，將滿漢大餐牛肉麵改造成日式沾麵吃法。將湯底及牛肉料理包做成濃郁的沾麵湯底，並且配上蔥花、筍乾、海苔及溏心蛋等喜愛的配料，完成後的成品讓他讚不絕口，頻頻驚呼「好久沒吃到了，這就是家鄉的味道！真的可以開店了！」。完成了日式沾麵後，Tommy也將滿漢大餐做成日式乾拌麵（ませそば），加入洋蔥、生食級蛋黃和蔥花，再另外準備日式煎餃，配上一杯冰涼的啤酒，就像是回到日本享用最道地的日料SET！
除了日本料理以外，韓式料理也是許多台灣人熟悉的味道，在台灣的韓國YouTuber咪蕾就將家鄉料理特色融入滿漢大餐牛肉麵，加入火腿、泡菜和起司片，煮成一鍋韓味滿滿的部隊鍋料理，最後再加入冷飯，讓同樣在台灣居住超過二十年的韓國朋友也大讚「跟韓國的部隊鍋簡直一模一樣！」。除了部隊鍋以外，另一位韓國YouTuber EZY 則是加入了嫩豆腐、泡菜、蛋及起司片等配料，將滿漢大餐做成麻辣嫩豆腐鍋牛肉湯麵，簡單的食材也能讓異鄉遊子品嚐到家鄉味。
人氣超高的滿漢大餐，在韓國還造成搶購熱潮，Youtuber小賢想要給韓國友人不一樣的牛肉麵饗宴，特地製作加了泡菜的韓式麻辣部隊鍋牛肉麵及加了酸菜的台式紅燒牛肉麵兩種風味，一上桌就讓韓國友人讚嘆不已、驚呼連連！。滿足各個youtuber思鄉之情的台灣之光滿漢大餐，是不是也讓你馬上就想來一碗呢？不妨跟著外國Youtuber的私房牛肉麵料理撇步一起吃起來！