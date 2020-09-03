台大晉升國際雙百大　管中閔：吸引海外人才的好機會

台大校長管中閔表示，在招攬人才上，台大增設拔萃講座爭取極優的教研人才及研究團隊加入，增設100名傑出教師彈性薪資方案，在新進教師中，獲核定玉山學者有5名及玉山青年學者有9名，同時新建教師宿舍等，預定在4年內完工。
在學術研究重點項目的論文發表方面，管中閔指出，2019年各領域被引用次數最高的前1%文章（Highly Cited Papers）達663篇，較前年度的611篇增加52篇，SCI、SSCI、 A&HCI被引用論文達87萬6213次，較前年度成長13%，而發表於世界頂尖學術期刊《NATURE》有7篇、《Science》有4篇，以及《Cell》有1篇。
在人才培育上，管中閔說明，在108學年度成立每學年近80名的「傅鐘獎學金」，每位每學期獎學金10萬元，在爭取菁英學生之同時，也增加弱勢生招生名額與管道，將來更將推動鄉鄉都有台大人的招生，縮短教育的城鄉差距，也提供逕修博士獎學金，鼓勵學生投入學術領域。
除了傳統的交換生計畫、暑期班、雙聯學位、三聯學位計畫外，台大也開發多元化共學模式。每年國際來校非學位生逾2500名，出國交換生近800名，並設立「希望出航獎學金」等，鼓勵學生勇於走出台灣，實現出國學習的夢想。
而台大2019入學境外學位生逾2700名，儘管受到疫情影響，新學年的國際學位新生仍較去年也成長超過20%，為近年人數之最。
管中閔指出，台大在2019年正式成立大學社會責任（USR）委員會，今年6月23日發表第一本台大《大學社會責任報告書》，彙整校內在醫療研究、公共衛生教育、食品安全、食農教育、長期照護、智慧城市、永續環境與能源轉型等攸關下個世代的永續發展領域的種種具體行動。而針對歷史文資價值的建築，學校已全面展開調查研究、規劃保護、老舊維護、及依法規再利用的計畫。
最後管中閔強調，未來台大還會做更多的事情，特別是在疫情時候，美歐的高教市場萎縮，是個爭取海外人才的好機會，將會提升研究資源，提升研究質量等，對新的國際環境，台大也應該隨之改變，未來也會發表未來大學白皮書，帶領台灣的高教做出改變。
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