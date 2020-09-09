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加利口罩員工超時加班、無休假　最高可裁罰100萬

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-09-09 13:18:26

▲加利公司委任代表李先生(左一)攜帶出勤紀錄、員工名冊、工資清冊等資料，至新北市勞工局勞動檢查處受檢。(圖/新北勞工局提供)
▲加利公司委任代表李先生(左一)攜帶出勤紀錄、員工名冊、工資清冊等資料，至新北市勞工局勞動檢查處受檢。(圖/新北勞工局提供)
新北市勞檢處9日對加利公司展開勞動檢查，初步調查有多位員工加班時數達到100小時，以及一整個月都沒有休假，涉嫌違反勞基法規定，依法最高可裁處100萬元罰鍰，勞工局後續將啟動裁處程序，也將在2週內完成新北市轄區內口罩國家隊的專案勞檢。

9日上午加利公司委任代表李先生攜帶出勤紀錄、員工名冊、工資清冊等資料，至新北市勞工局勞動檢查處受檢，初查發現確有多位員工單月加班總時數達100小時，以及整月上班無休假等情事，涉嫌違反勞基法第32條超時工作及第36條七休一規定，依法分別可處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

進口大陸口罩的加利科技負責人林明進日前對媒體表示，員工很辛苦，「農曆年後員工一個月最多只休兩天」，引發各界關注，勞檢處原訂4日對加利公司實施勞動檢查，但因調查局同一天實施搜索，因此延至今(9)日實施。

勞檢處專門委員張享琦表示，經過2個小時初步查驗勞工出勤紀錄及工資清冊等資料，發現加利科技確實有勞工超時工作情形，如單月加班總時數達100小時，以及未給予勞工例假休息、全月無休假等情事，勞工局後續將依法啟動裁處程序，也將在2週內完成新北市轄內口罩國家隊的專案勞檢。

加利公司李姓代表完成勞動檢查後，僅簡單回應媒體「謝謝，已經都跟勞工局說了」，隨即快速步入電梯，依照員工名冊所示，加利科技僱有30名勞工，其中包含6名移工，目前已被衛福部勒令停工。

勞工局呼籲，口罩工廠在防疫期間特殊情況下，雖可放寬加班及休假規定限制，但雇主仍需在事後24小時內，詳述理由向勞工局報備，且應加倍發給特殊加班或停止假期工資，並於事後補給勞工休息。

關鍵字

新北勞工局 勞動檢查處 加利公司 勞基法 超時加班

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