台灣自製韓系短劇助攻　揪心劇情配撩人台詞讓人看上癮！

後疫情時代如何把家裡打掃得一塵不染，在台灣多數家庭用的還是抹布，但你知道嗎？長期使同一條抹布有多髒，想靠一條抹布打天下，不但無法有效整理環境，還會讓抹布成為細菌溫床。看準潔淨抗菌新風潮，「舒潔Viva拋棄式抹布」全新上市，解決傳統抹布帶來的困擾。系列廣告更以令人意想不到的韓式台語，在社群上掀起廣大的討論熱潮。劇中歐巴的撩人台詞更是讓人忍不住一再重播，以創新的劇情發展帶出新式抹布輕鬆拋棄細菌、異味與髒汙的強大優勢，激起消費者囤貨慾望。





▲「舒潔Viva拋棄式抹布」乾、溼皆宜，且可重複水洗使用。（圖／NOWnews攝）

× ▲「舒潔Viva拋棄式抹布」乾、溼皆宜，且可重複水洗使用。（圖／NOWnews攝）

研究發現傳統抹布隱藏許多看不見的衛生危機，平均每平方公分的抹布上會有8.75億隻細菌，包含金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、念珠菌、沙門氏菌等臨床醫學中常見的致病菌。「舒潔Viva拋棄式抹布」，添加天然雙重抗菌因子，比起傳統抹布更不容易生菌；而且乾、溼皆宜，乾擦能清除粉塵毛屑，濕擦可清除較厚重的髒汙，比傳統抹布更易擰乾。外表看似普通紙巾，實際上採用高科技紙纖材質，強韌不易破，可重複水洗使用，擦完黏膩的髒污也可直接拋棄，不留細菌與異味，真正衛生乾淨。



▲「舒潔Viva拋棄式抹布」讓居家清潔模式再進化，輕輕鬆鬆就能把家裡打掃得整潔亮麗。（圖／NOWnews攝）

× ▲「舒潔Viva拋棄式抹布」讓居家清潔模式再進化，輕輕鬆鬆就能把家裡打掃得整潔亮麗。（圖／NOWnews攝）

工欲善其事，必先利其器，「舒潔Viva拋棄式抹布」讓居家清潔模式再進化！幫助上班族輕鬆擺脫花大量時間與髒抹布奮鬥，重此不再辛苦清洗抹布，輕輕鬆鬆就能把家裡打掃得整潔亮麗，快一起來感受拋棄式抹布強大的清潔威力。



