為何飛機起飛後空姐要拉上布簾？「3原因」曝光：好現實

隨著科技日新月異，飛機的各項設備都近趨完善，旅客的搭乘體驗也越來越舒適，然而，許多人為了方便，都會選擇搭飛機，飛往自己欲前往的目的地。眾所周知，飛機又分為「頭等艙」與和「商務艙」，依價格高低去排座位，不過，大家有想過嗎？為什麼空姐會在飛機起飛後將布簾拉上呢？近日，專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄就分析了「背後3原因」，讓人看後更加體會現實的殘酷...





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▲為何飛機起飛後空姐要拉上布簾？「背後原因」太現實。（示意圖／取自pixabay）

究竟飛機起飛後，空姐為何要拉上布簾？原因可歸納為三，其一，