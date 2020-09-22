為何飛機起飛後空姐要拉上布簾？「3原因」曝光：好現實

隨著科技日新月異，飛機的各項設備都近趨完善，旅客的搭乘體驗也越來越舒適，然而，許多人為了方便，都會選擇搭飛機，飛往自己欲前往的目的地。眾所周知，飛機又分為「頭等艙」與和「商務艙」，依價格高低去排座位，不過，大家有想過嗎？為什麼空姐會在飛機起飛後將布簾拉上呢？近日，專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄就分析了「背後3原因」，讓人看後更加體會現實的殘酷...
多達1.9億觀看人次的《心底的小城》指出，一般來說，經濟艙位於飛機的尾部；商務艙位於機身中間，兩者艙等不同，價錢也有所落差。而商務艙不僅座位擁擠、私密性差，乘客可以隨意走動，就連吃東西也是飛機上的快餐，但商務艙就不一樣了，基本上都是一名空姐服務一名乘客，並可以隨時點餐，品嚐任何名貴飲料。
究竟飛機起飛後，空姐為何要拉上布簾？原因可歸納為三，其一，空姐為了保持頭等艙客人的心情愉悅，就會偷偷拉上頭等艙的布簾，這個舉動，也是為了避免其他艙的人，在看到頭等艙的待遇如此好時，會產生心理上的落差。
其二，因為頭等艙和經濟艙的食物不同，拉上布簾可以適當阻隔氣味流通，保證她們的服務品質，且頭等艙的客人是可以享受隨時點餐待遇的，但商務艙卻無法，拉上布簾也是為了讓頭等艙客人在專屬空間裡，盡情享受美食。
其三，雖然每個艙都有空姐服務，但頭等艙的空姐都是比較厲害的優等生，為了顧及空姐們的感受，拉上布簾也能讓她們更自在的為乘客服務。如此看來，拉上布簾的動作看似不經意，實則暗藏學問。（編輯：許苡晴）