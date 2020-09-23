追劇好夥伴！ NOW民調：網友最愛邊看邊吃零食、洋芋片

今年受疫情影響，許多人下班休假只想在家窩著，追劇成了最好的消遣娛樂。長期經營年輕消費群的樂事Lay’s與NOWnews合作，9月11日至9月17日於網路展開追劇習慣大調查，投票結果除了顯示民眾對戲劇影集的不同喜好外，更發現許多網友都有邊追劇邊吃零食的習慣，其中近5成網友最愛在追劇時吃洋芋片，更被網友暱稱為「追劇好朋友」！





在「2020年必追夯劇」名單中，台劇《想見你》不僅在台灣廣受好評，在韓國播出時，同樣掀起當地觀眾熱烈討論。加上飾演柯佳嬿學長「杜齊閔」的小鬼黃鴻升猝逝消息傳出後，再次引起關注。果然投票結果出爐，《想見你》打敗其他韓劇、陸劇，成為網友心目中「2020年台灣神劇」。



▲網友票選今年必看必追的最夯戲劇，台劇《想見你》名列冠軍。（圖／資料照片）

隨著劇情高潮迭起，讓人忍不住一集接著一集看下去，網友們在看劇時，也開始產生各種不同的「追劇症候群」。其中以「跳過片頭片尾」、「一定要邊吃東西邊看劇」及「一定要等完結才一次追完」高居前三名，都顯示網友們追劇時非常投入，不希望被任何外在因素打斷。





根據NOW民調顯示，有超過4成網友表示看劇時，特別覺得嘴饞、肚子餓，所以也會先準備好零食才開始看劇。其中又以洋芋片等零食類，以近五成壓倒性比數大幅領先其他食物。有網友表示，「泡麵還要去煮水、等麵熟，一不小心麵就爛了」、「洋芋片隨手一開馬上就能吃，精彩畫面才不會錯過」、「爽脆的洋芋片，一口接一口很涮嘴，搭配氣泡飲料超爽快！」



▲許多網友追劇時喜歡準備零食，其中又以洋芋片類最受網友青睞。（圖／資料照片） ▲許多網友追劇時喜歡準備零食，其中又以洋芋片類最受網友青睞。（圖／資料照片）