打造失智友善社區　屏基舉辦國際失智症嘉年華

在國際失智症日（9月21日）前夕，屏東基督教醫院與屏東縣三地門鄉衛生所聯合舉辦「2020年國際失智症月─憶起向前行嘉年華」，邀請社區民眾、在地組織、失智症患者及家屬參與「友善部落憶起向前行」社區遊行及打造失智症友善社區宣導活動，400多人共同參與，借此呼籲社會大眾重視失智症之預防、治療及照顧，提升社會大眾對失智症的辨識感並去除標籤化，共創失智友善社區。原住民族委員會原住民文化發展中心主任曾智勇、屏東縣政府社會處處長劉美淑、衛生局技正呂孟倫、長期照護管理中心組長鄭明芬、畢嘉士基金會執行長周文珍、三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安、屏東基督教醫院院長余廣亮現身支持。

依據世界衛生組織（WHO）推估全球將於2030年失智人口將達到8千2百萬人口。全球平均每3秒就有一人罹患失智症。而我國於前年12月底失智症人口數已達282,364人，佔全國總人口數的1.20%，即我國每84人中有一位罹患失智症。以失智症盛行率推估，預計於2031年我國每100位即有2位失智症患者。屏基結合《7-ELEVEN把愛找回來》共同推動「及早救智」計畫，其中最大願景之一為讓社會大眾對失智症有更多的認識與了解，透過社區宣導提高民眾對失智症的識能率、打破舊有對失智症的偏見及錯誤訊息，進一步看重失智症及相關照護議題。

▲「友善部落憶起向前行」社區遊行從三地門鄉公所親民廣場出發，繞行三地村到三地門鄉多功能體育館。（圖／資料照片）

「友善部落憶起向前行」社區遊行從三地門鄉公所親民廣場出發，繞行三地村到三地門鄉多功能體育館，全程雖然只有600公尺，但有上下坡，對上了年紀的長輩來說是腳力的一大挑戰。看著這群萬歲團手持健走杖一步一步精神抖擻地走完全程，展現不服輸的氣魄令人欽佩；而讓人感動的是其中有15位失智症患者及家屬願意從家裡走出來參與社區活動。



▲「友善部落憶起向前行」活動，當中有15位失智症患者及家屬願意從家裡走出來參與社區活動。（圖／資料照片） 活動中屏基向與會民眾分享排灣族文化失智症繪本《記憶藏寶盒》與《超人奶奶》。這是屏基與地磨兒小學攜手共創、由地磨兒國小學童花了將近兩年的時間繪製，以原鄉生活為背景、失智症為主題的繪本故事。另外還規劃了「時光迴廊闖關活動──長照失智資源博覽會」，藉由闖關遊戲讓民眾認識失智症的症狀及預防措施，以及相關長期照護資源。三地門鄉失智據點的長輩及地磨兒國小的學童並帶來祖孫歡唱。



7-ELEVEN長期投注資源關懷老人議題，此次活動在《7-ELEVEN把愛找回來》公益零錢捐的支持下得以順利舉行。自2018年開始，「及早救智」計畫以推動失智友善社區為工作重點，讓7-ELEVEN門市店員接受「失智友善課程」，成為社區守護失智症長者的一份子；在門市設置「智慧健康量測站」、提供「失智友善食譜」關懷長輩健康；將門市化身「愛的轉運站」提供友善接駁服務；結合7-ELEVEN門市及社區據點舉辦超過百場的「好鄰居健康教室」，做為民眾失智症衛教及篩檢的第一站。位於三地門鄉三地村的頭目門市即是屏基在三地村打造失智友善社區的過程當中，重要的友善據點之一。透過門市結合友善行動，讓高齡長輩即使面臨身體的老化，也能安心地在熟悉的環境中生活，進而構築「失智友善社區」。

▲7-ELEVEN門市設置「智慧健康量測站」、提供「失智友善食譜」關懷長輩健康；將門市化身「愛的轉運站」提供友善接駁服務。（圖／資料照片）

屏基期望藉由團體活動和互動，增進民眾對記憶健康促進的認識及重視失智症預防；幫助失智症長者增進人際間的社會互動，也提供同儕間的支持及鼓勵，減少社會對失智症的負向標籤，讓失智症患者及家屬感受到社會的支持與協助。



