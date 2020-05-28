金門之光！「花帔阿獺」動畫榮獲中國文藝獎

▲《花帔阿獺》動畫以金門特有的保育類動物歐亞水獺為主角，融合花帔、風獅爺、閩南建築及許多著名景點等在地元素。(圖/金門文化局提供)

第六十一屆中國文藝獎得獎名單出爐，由金門縣文化局補助拍攝、楊仁賢導演執導的3D立體動畫影片《花帔阿獺》，獲得文藝獎章（動畫）肯定。目前正在進行《花帔阿獺3》後製作業的楊仁賢表示，最終的夢想是想將《花帔阿獺》系列短片串聯出一部能上院線的動畫電影，讓金門水獺的故事傳揚開來。由金門縣文化局補助拍攝的《花帔阿獺》，目前正在拍攝第3集，該片以金門特有的保育類動物歐亞水獺為主角，融合花帔、風獅爺、閩南建築及許多著名景點等在地元素，貫穿在地風土民情及地理風貌，劇情充滿奇幻異想。導演楊仁賢早期以代工動畫為業，曾參與製作迪士尼動畫長片及影集《獅子王》、《美人魚》等膾炙人口的影片。2014年執導台灣首部3D立體動畫電影《桃蛙源記》，曾在中國大陸放映，連續三週進入中國電影十大排行榜佳績，創下一千六百多萬人民幣票房，也成為台灣動畫片在中國上映最佳票房的紀錄。楊仁賢導演表示，他這些年來籌製《花帔阿獺》過程中，背後所需的資金大到超乎想像，只能咬緊牙關苦撐，在資金困窘下只能四處多接案子來補貼製片經費缺口，甚至遠赴日本與手塚治虫製作公司進行跨國專案國際合作。在得悉獲獎後，楊仁賢說，很多事情在沒有得失之心下，往往會有意外的收穫，更以「得意時處之以淡，失意時處之以志」，來提醒自己。從事三十多年的動畫工作生涯裡，楊仁賢對於動畫有著莫名熱愛及切割不斷的情感與使命，目前正在進行《花帔阿獺3》後製作業，他最終的夢想是想將《花帔阿獺》系列短片串聯出一部能上院線的動畫電影，同時發展出電影動漫IP及周邊商品，讓金門水獺的故事傳揚開來，讓更多國人喜歡它、愛護它、保育它。