影／「防疫大作戰」亮相！陳時中讚：自己看起來比較年輕

▲衛福部長陳時中今（30）日率領「防疫五月天」遊台南力拚觀光，首站在台南市長黃偉哲的陪同下，前往奇美博物館參觀。(圖/台南市政府提供)

疫情相關展品，國寶級手繪大師

▲「防疫五月天(首站前往奇美博物館，欣賞與疫情相關展品的導覽，國寶級手繪大師顏振發也帶著作品「防疫大作戰」與防疫五月天共同揭牌。（圖/台南市政府提供)

衛福部長陳時中今（30）日率領「防疫五月天」遊台南力拚觀光，首站在台南市長黃偉哲的陪同下，前往奇美博物館參觀，陳時中身穿花襯衫，背著虱目魚包亮相，大批民眾簇擁爭相拍下阿中部長的身影。陳時中看見顏振發大師的手繪「防疫大作戰」，直言「這張畫得好，自己看起來比較年輕！」人都比較喜歡年輕的，看起來精神比較好。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩與發言人莊人祥以「防疫五月天」之姿，展開兩天一夜的台南行；據了解，這波炫風讓民眾湧入台南旅遊，各大飯店周末住房率幾乎全部客滿。一行人首站前往奇美博物館，欣賞與顏振發也帶著作品「防疫大作戰」與防疫五月天共同揭牌，大師級作品與高人氣的「防疫五月天」團隊，搶進眾人的鎂光燈焦點。陳時中感謝顏大師，他更讚許這幅「防疫大作戰」把自己畫得比較好，看起來比較年輕，他上次有看到一張比較老一點，這張有比較年輕一點，人都比較喜歡年輕的，看起來精神比較好。陳時中說，防疫期間特別需要人文的滋潤，可以消除苦悶的心情，未來六月七日之後，希望民眾繼續遵守「防疫新生活」，大家顧好自己這條線也可以讓台灣的邊境再開，也可以讓我們的經濟活動變好，假設邊境開放後，有小破口攻入，自己有顧好自己，這樣新冠肺炎就不會在台灣肆虐，保護台灣的安全。