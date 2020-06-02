員林崇實高工李育維　統測奪資電類全國榜首

▲員林崇實高工李育維（中）三位同學都為自己拿下優異的成績單，李育維也寫下崇實改制工科以來的資訊科首位榜首。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

國立員林崇實高工109年統一入學測驗成績亮眼，資訊科「學霸」李育維今年統測以730分，拿下電機與電子群資電類全國榜首，也寫下崇實改制工科以來的資訊科首位榜首，劉秉威多益測驗730分，家具設計科學生李友翔寫下科內最高分的歷史紀錄。

崇實高工資訊科李育維在今年四技二專統一入學測驗，以663分拿下電機與電子群資電類全國榜首，除了國文其餘科目皆拿下滿級分，李育維說，成績出來自己也嚇了一跳，比預估的高出一些，未來會再接再厲，朝著自己的目標前進。

▲員林崇實高工109年統一入學測驗成績亮眼，資訊科「學霸」李育維今年統測以730分，拿下電機與電子群資電類全國榜首。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

李育維國中會考就以5A成績進入崇實，李育維說，本身對資訊電腦方面相當有興趣，且想說就近就讀，其實他已經參加繁星，錄取國立台灣科技大學電子工程系，但為了測試自己的能力一樣報考統測，原本預估落在640分左右，沒想到成了榜首。

同班同學劉秉威這次統測也拿下625分的高分，熱愛打電動的他說，他不會為了唸書放棄自己的嗜好，每天會利用2至3小時打電動、看電影及閱讀課外讀物，且他為了不讓電影字幕及遊戲中的英文影響其體驗而苦讀英文，今年參加多益考試拿還下730分的高分。

家具設計科的李友翔同學也拿下604.5的優異成績，同時也創下崇實高工家具設計科的新紀錄，他說自己敗在專二，但這一年利用周末不斷練習，但模擬考分數也都落在550分左右，沒想到上戰場後竟然突破6百分，整個高興到說不出話來。

▲國立員林崇實高工109年統一入學測驗成績亮眼，崇實高工校長吳貽誠說，三位同學今年都為自己拿下優異的成績單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.02）

崇實高工校長吳貽誠說，三位同學今年都為自己拿下優異的成績單，除了同學自身的努力與堅毅的求學態度，都再再顯示學校優質的環境、師資，與健全的學習制度，才能有今天的豐碩戰果，不僅為學弟妹樹立良好的楷模，也讓學校大考英雄榜，推向新的高峰。