彰化縣榮民服務處辦理「預立醫療照護諮商」講習

「我希望能夠有尊嚴的死去」國軍退除役官兵輔導委員會彰化縣榮民服務處辦理「預立醫療照護諮商」講習，處長楊雨榮說，透過「預立醫療照護諮商，簽署預立醫療決定，將醫療決定與善終的權利還給病人。

▲「病人自主權利法」是為了尊重與保障病人自主權而產生的法案，適用對象不再僅限於末期病人，而是擴大為五款臨床條件。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

「我也希望自己以後不要那樣活著」、「我不要像活死人一樣被對待」、「我不希望整個家庭和家人都被我拖累、拖垮了」，這是很多病人，甚至是非病人的共同心聲，彰化榮服處特別邀請臺中榮民總醫院家庭醫學部主任劉夷生、護理師鍾宛蓉、社工沈明諭講授「預立醫療照護諮商」相關程序及簽署流程。

▲臺中榮民總醫院家庭醫學部主任劉夷團隊在彰化榮服處講授「預立醫療照護諮商」相關程序及簽署流程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

楊雨榮表示，台灣於2019年1月6日正式施行「病人自主權利法」，是亞洲第一部以病人為主體的專法。「病人自主權利法」是為了尊重與保障病人自主權而產生的法案，適用對象不再僅限於末期病人，而是擴大為五款臨床條件。

楊雨榮指出，法案中明確保障每個人的知情，決策與選擇權，同時確保病人善終意願在意識昏迷、無法清楚表達時，他的自主意願都能獲得法律的保障與貫徹。病人事先透過「預立醫療決定」，一旦自身面臨特定五款臨床狀態時，是否要以「醫療介入」的方式繼續延長生命、亦或選擇善終並獲得緩和醫療照顧的權利。

▲臺中榮民總醫院家庭醫學部主任劉夷生，「預立醫療照護諮商」是在自己意識清楚，可以表達的狀態下，至預立醫療照護諮商機構進行討論。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

劉夷生說，「預立醫療照護諮商」是在自己意識清楚，可以表達的狀態下，至預立醫療照護諮商機構進行討論，透過護理師和社工師諮商過程，依據自己對生命的想法，選擇自己期待的醫療照護方式，確保親人和醫護人員能尊重自己的意願，執行生命末期的照顧方式。