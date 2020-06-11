鄭文燦潘孟安聯手推觀光　從國門之都玩到國境之南

▲兩人今天也互贈地方特產伴手禮給對方。（圖／記者李春台攝, 2020.06.11）

國內疫情逐漸趨緩，中央到地方都積極推動各項優惠振興國內旅遊市場，屏東縣長潘孟安今(11)日與桃園市長鄭文燦共同宣布多項旅遊優惠，邀請民眾從國際之門玩到玩到國境之南。6月先由屏東擊出第一棒，推出「一晚好玩，兩晚更好玩」的住宿優惠好康，7月暑假開始，桃園祭出旅遊優惠再一棒，推出「來桃園住一晚 加贈免費一日遊」以及「桃園夜市券加倍送」等優惠。這次桃園市政府和屏東縣政府聯手出擊，推出旅遊優惠強棒，從6月中至7月中旬，歡迎大家走訪桃園-屏東，鄭文燦表示，3月到5月國旅調查，桃園市有三個景點列為前三名，分別是大溪老街、石門水庫及角板山，桃園有非常好的旅遊潛力，農特產品、伴手禮、觀光工場、休閒農場及景點也非常多；屏東縣則是具有非常多樣化的旅遊勝地。這次潘縣長北上做桃園屏東交流，屏東推出的「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵優惠，桃園也推出包括「住一晚送一日遊」及「夜市券200元變400元」等促銷活動，都能降低旅遊負擔、增加旅遊樂趣，希望國境之門與國境之南可以做最好的交流。潘孟安今日率屏東縣府團隊，一早先到基隆市，接著走訪台北、新北、桃園及新竹等5個縣市推廣互惠旅遊行程，包括6月15日至7月15日，凡住宿恆春地區一晚加贈場館門票或等值餐飲券、住宿東港地區則可用10元加購伴手禮及小王馬福袋兩種方案；另外還有「兩晚更好玩」方案，則是補助10人以上團體旅遊每人500元旅費，每團上限1萬元。桃園市部份，市府祭出旅遊優惠再一棒，自7月起到桃園合法旅宿住一晚，即可獲得加贈免費一日遊行程，內容包含遊覽車接送、午餐、景點門票或DIY體驗等；另外搭配中央推出的振興券，7月17日至7月26日止，民眾憑200元振興券就可兌換400元的桃園夜市券，可到中壢、桃園、龍潭及八德興仁花園夜市等四大夜市使用，讓大家逛夜市吃不完買不完。