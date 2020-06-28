影／台中二分局員警中彈　警政署長到醫院探視

台中市第二分局偵查隊小隊長劉承學、偵查佐楊中勝，今（28）日清晨跨區到彰化蒐證查緝李姓嫌犯，警匪拉扯間楊警遭子彈射中左肩，經送醫救治仍須住院治療，警政署長陳家欽下午到彰基探視受傷員警，並與彰化縣長王惠美到彰化縣警局頒獎表揚追捕嫌犯有功的台中市與彰化縣員警。

▲彰化霹靂小組丟擲震撼彈，現場煙霧瀰漫。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.28）

台中市警察局第二分局轄區日前發生一起持槍恐嚇案，負責偵辦的小隊長劉承學跟偵查佐楊中勝，發現嫌犯躲在彰化縣和美鎮一處民宅，今（28）日凌晨3時許前往蒐證，卻被李嫌(43歲)從監視器發現，認為兩人鬼鬼祟祟，於是拿著改造手槍出門理論，雙方拉扯時嫌犯開1槍，導致楊員肩部中彈貫穿、劉小隊長右手肘擦傷，嫌犯則趁隙躲回屋內。

警方獲報後展開追查，發現李嫌除毒品前科外，過去還曾因《懲治盜匪條例》遭捕，且疑似躲藏在彰化和美，為了向檢方申請搜索票，偵查隊小隊長劉承學與偵查佐楊中勝凌晨前往勘查，拍攝李嫌車輛與車牌時被李嫌發現。

▲警政署長陳家欽下午到彰基探視受傷員警。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.28）

第二分局偵查隊長陳聖偉還原第一時間衝突扭打情況，他說，李嫌質疑2名偵查隊員身分，2人稱是走錯路不被接受，李嫌隨即亮槍，劉員第一時間上前壓制、楊員則用腳拐倒李嫌，劉員再以膝蓋壓制李嫌雙手，但扭打間嫌犯開槍，3人一陣扭打後，劉員聽見楊員喊痛，才發現同仁左肩受傷，才剛放開遭壓制的李嫌看顧同事時，李嫌救趁隙躲進屋內。

直到彰化警方派遣霹靂小組丟擲震撼彈，警方才趁隙攻入將嫌犯壓制，總計台中警方動員約20名警力、彰化警方動員近50名。檢察官訊問後，認李嫌涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及殺人未遂等罪嫌，所犯為重罪且有事實足認有逃亡之虞，於今日17時向法院聲請羈押。

▲彰化縣長王惠美到彰化縣警局頒獎表揚追捕嫌犯有功的台中市與彰化縣員警。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.28）

彰基院長陳穆寬指出，楊警運氣相當好，子彈離楊警的肺部有2.8公分、肩關節2公分，銷骨下動脈、下靜脈也有2公分多，子彈從三角地帶打過去，閃過重要的位置，讓楊警逃過避免危及生命甚至造成肢體殘廢的後遺症。

陳家欽感謝警察同仁為維護治安不遺餘力，並提醒執行勤務應注意三安原則，務必謹慎判斷，把自己的安全放在第一位。