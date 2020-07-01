慶祝漁民節　陳其邁提漁業政策改善產業環境

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（1）日前往興達港、永安、彌陀，與在地鄉親共同慶祝漁民節，陳其邁說，漁民朋友要在險惡的海象討生活，十分辛苦，政府會最做最有力的後盾，讓漁民朋友放心出海。陳其邁的政策白皮書中提到，產業部分「西・海洋科技區（茄萣、永安、彌陀、梓官）」，沿台十七線以及沿海漁業而發展，包括茄萣興達、永安、彌陀南寮、梓官蚵仔寮漁港等四大漁港，未來將以茄萣為中心，全力推動「興達港海洋科技產業園區」，並擴大離岸風電綠能及遊艇製造之產業，製造工作機會並培養高雄在地人才。以及研發海洋產業、海洋牧場養殖等技術，提升環境汙染整治技術推動海岸保育，以人工魚礁海洋牧場復育漁業資源，將農漁村混合經濟轉型成以海洋科技為核心的海洋經濟，茄萣將能提供研發產業升級之能量，永安、彌陀、梓官則可朝向漁港休閒觀光發展。經濟部分則主推「以數位化管理，推動農漁業地方創生」，陳其邁指出，台灣的農漁業人口面臨人口老化與少子化的趨勢，再加上全球氣候變遷所造成的生產力不足、收益不足、成本過高的農漁業困境，若透過大數據分析、電子商路、物聯網區塊鍊等技術，將能以更有效率的方式，協助高雄的農漁作物銷售到全球的市場。除了生產收益的增加，農漁業更能藉由生產、加工、觀光彼此結合，創造加乘效益，具體規劃方向則有賴於推動農漁產的「觀光化、國際化、智慧化、在地化、年輕化」等五大方向，落實「地方創生」的概念。陳其邁也表示，將持續推動傳統漁港轉型為觀光漁港專區，打造茄萣、永安、彌陀、梓官四大魅力漁港，並改善交通接駁及環境基礎設施；劃定海洋牧場並設置沿海漁業養殖專區，以保障漁民經濟收益；針對環境脆弱及敏感地帶，設置海岸及濕地保育區，並適度推動海洋生態及文化旅遊，以創造經濟與生態雙贏局面。