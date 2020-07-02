防疫新生活　新北市府首創公寓大廈線上教育課程開跑

因應新冠肺炎疫情，新北市政府首創公寓大廈教育訓練線上教育課程，讓民眾可以透過YouTube或工務局官網了解公寓大廈法令，並善用社會資源經營社區，更可避免群聚接觸、兼顧社區防疫，開創防疫新生活。工務局指出，社區管理維護問題既瑣碎又容易發生爭議，多半與民眾不熟悉相關法令有關，因此工務局會定期舉辦一系列的教育宣導實體課程，但今年受到新冠肺炎疫情影響，決定改變型態以線上教育方式，讓民眾可以透過網路學習。工務局長詹榮鋒表示，本次課程總計拍攝14支YouTube影片，內容以促進社區居民對社區安全管理的認識，加強社區管理委員會對公寓大廈設施之維護管理，以及協助社區住戶了解如何召開區分所有權人會議等基本內容。工務局說，透過「提昇社區經營與減少社區管理維護爭議」課程，可以使民眾對公寓大廈管理條例有概念，並於課程中說明如何解決相關糾紛，透過落實社區營造，提升公民參與，使住戶自治與社區營造相互合作，產生地方認同感，進而達到社區永續發展。這14支影片內容還包括「公寓大廈設備設施點交與維護管理」，介紹社區設備設施的維護方式，如防火避難設施（防火區劃、緊急用昇降機）、電氣設備、以及消防設備（滅火設備、火警警報器）等設施之維護教學。民眾如想了解更多課程資訊，可至工務局網站查詢http://www.publicwork.ntpc.gov.tw。