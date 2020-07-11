六堆客家農事大家歡喜來割禾　有米有穀好年豐

▲客委會六堆園區為讓延續傳統文化、落實友善耕作，且秉持著客家人敬天愛物態度，在割禾前先祭拜田頭伯公、重現人工方式割禾，並特別規劃傳統脫穀(摔稻)、紮禾稈體驗。（圖／六堆客家文化園區提供 2020.07.11）

▲紮禾稈體驗小朋友與家長一起割禾與紮禾稈體驗。（圖／六堆客家文化園區提供 2020.07 11.）

「金色稻浪隨風搖曳景象真漂亮」、「越飽滿的稻穗垂得越低喔」親子們興奮地圍在稻田邊討論，眼神中充滿著關注和期待。六堆客家文化園區3月中邀民眾種下翠綠秧苗，經過120天轉變為結實纍纍金黃稻穗，園區在今（11）日辦理農事學堂割禾(割稻客語，客語拼音為godˋvoˇ)體驗，讓現代疏離土地的親子們有機會感受泥土溫潤、稻穗馨香和豐收喜悅。客家委員會客家文化發展中心六堆園區為讓延續傳統文化、落實友善耕作，且秉持著客家人敬天愛物態度，在割禾前先祭拜田頭伯公、重現人工方式割禾，並特別規劃傳統脫穀(摔稻)、紮禾稈體驗，讓食農和環境教育的推廣更親民和深化，園區在接下來的暑假也有多場螢火蟲親子共學體驗、露天電影等活動，非常適合後疫情時代親子家庭共下來參加。園區在辦理割禾活動同時宣傳六堆三百年活動，7月4日已在稻田中割排出「LIUDUI HAKKA」(六堆客家)的壯闊字樣，吸引許多民眾拍照，參與親子與割字合影也成為特別具紀念性的畫面。活動中的交工點心-鹹粥，除了讓民眾在農忙後得以補充體力，更宣揚臺灣米食的美味和昔日農村客家人彼此扶持、共存共榮的文化，也體現了客家諺語「七月半禾打扮、八月半禾變飯」因收穫樂而忘卻工作辛苦的精神。園區今天這場活動一共吸引近250位親子參加，同時也結合了屏東縣政府文化處的「屏東縣大博物館計畫」，提供民眾多元文化旅遊新體驗，其中還有瑞典家庭一同參與，參與家長表示活動有動態(下田勞動)和靜態(藝文欣賞)多層次安排，是寓教於樂且優質的環境教育體驗。