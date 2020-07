搖滾台中直播32萬人次觀看　跨國網友盛讚「真的超國際」

「2020搖滾台中」音樂節首度「線上直播」演出,昨(18)晚在「宇宙人」壓軸演出下圓滿落幕,兩日狂吸32萬2,000人次線上觀看,獲得一片好評,還有來自馬來西亞、日本、加州、泰國的網友留言「羨慕台灣」、「感謝支持樂團」,讓國內網友驚呼「真的超國際」。台中市政府新聞局主辦的「搖滾台中」,今年為防疫改採線上直播,是全台首場國際直播音樂節,兩日演出包括11組國內樂團、10組國外樂團、5組台中在地樂團等,表演內容豐富、燈光設施備受網友肯定,獲得一片讚聲,網友紛紛留言「這次品質沒話說」、「謝謝搖滾台中!謝謝工作人員!」、「第一次能搞成這樣,搖滾台中真的超猛」。此外,今年線上直播也吸引許多國外粉絲參與,有泰國網友留言感謝台灣支持該國樂團Tragedy of Murder「Thank you for watching our band!」,更有日本網友留言「來看表演」,人在加州的樂迷也熱情分享在當地凌晨3點多同步收看表演,用音樂跨越國界,兩日演出創下32萬2,000總觀看人次。樂團、歌手們也紛紛肯定台中市政府不畏疫情,持續舉辦「搖滾台中」,給予表演者舞台。「搖滾台中」總製作老諾說,今年特別邀請「泰國大山音樂節」、「日本富士搖滾音樂祭」兩大世界級音樂祭參與錄製訪問節目,現身說法音樂在面對疫情挑戰下的因應之道,對於「搖滾台中」轉為線上讓國際樂團仍能參與表達認同與肯定。新聞局長黃國瑋表示,受疫情影響,今年全台許多音樂活動被迫取消,儘管如此,市府3月即開始規劃「2020搖滾台中」,主題訂為「做伙勇敢」,改採線上直播,避免人群聚集形成防疫破口,同時仍能幫助樂團、支持音樂。新聞局表示,今年卡司包含魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us 等11組國內知名樂團藝人;台中在地創作者有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮及老破麻5組樂團;國外樂團來自日本、泰國、韓國、馬來西亞等,以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中。