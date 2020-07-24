影／媽祖心、秀傳情　彰濱天后宮媽祖進香

彰濱秀傳紀念醫院今（24）日舉辦「媽祖心、秀傳情」活動，下午彰濱天后宮奉祀的媽祖回鹿港天后宮謁祖進香，全程4公里，重達200公斤的媽祖鑾轎，由身穿白袍的醫師抬轎是進香團體中最吸睛的隊伍；去程還特別到彰濱工業區內的彰秀護理之家停留，發揮媽祖慈悲大愛、庇佑眾生的精神。
彰濱秀傳醫院自興建時就奉祀鹿港天后宮分靈媽姐，於醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，媽祖護佑眾生健康，也是病患與家屬的信仰依靠，醫院年年在媽祖誕辰舉辦謁祖進香活動，至今已第13年；今年四月份因疫情影響無法成行，所以進香日期改在7月24日。
秀傳醫療體系總裁黃明和、執行長黃靖媛及副營運長陳進堂，帶領員工向彰濱天后宮媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎，隨後在熱鬧的鞭炮聲中起駕，進香隊伍先在院區遶境後，經媽祖指示，特別到彰秀護理之家保佑老人家們，之後再上車到鹿港天后宮。
媽祖回祖廟進香是彰濱秀傳醫院一年一度大事，媽祖的慈悲心是醫療人員行醫的精神導師，許多員工踴躍報名護駕隨香，醫師穿白袍抬轎，護理師、行政人員也組隊抬轎，形成特殊的進香隊伍，一路相當熱鬧，返駕回彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊「鑽轎腳」膜拜媽祖；院方在地下一樓美食街供應點心，讓香客、病患家屬及員工享用。
黃明和表示，秀傳醫療體系起源彰化，秉持企業社會責任，回饋鄉里，彰濱秀傳醫院恭祝媽祖大壽，每年舉辦一場媽祖文化季活動，今年的「媽祖心、秀傳情」活動，十分感謝各界踴躍贊助，一起為媽祖祝壽，並秉持媽祖慈悲大愛、救苦救難精神，庇佑眾生，讓廣大鄉親同霑媽祖聖誕法喜，更為病患及社會大眾祈福。