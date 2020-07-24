影／媽祖心、秀傳情　彰濱天后宮媽祖進香

▲彰濱天后宮媽祖選在良辰吉時回鹿港天后宮謁祖，秀傳醫療體系總裁黃明和帶領員工向彰濱天后宮媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

彰濱秀傳紀念醫院今（24）日舉辦「媽祖心、秀傳情」活動，下午彰濱天后宮奉祀的媽祖回鹿港天后宮謁祖進香，全程4公里，重達200公斤的媽祖鑾轎，由身穿白袍的醫師抬轎是進香團體中最吸睛的隊伍；去程還特別到彰濱工業區內的彰秀護理之家停留，發揮媽祖慈悲大愛、庇佑眾生的精神。

▲彰濱秀傳紀念醫院舉辦「媽祖心、秀傳情」活動，身穿白袍的醫師抬轎是進香團體中最吸睛的隊伍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

彰濱秀傳醫院自興建時就奉祀鹿港天后宮分靈媽姐，於醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，媽祖護佑眾生健康，也是病患與家屬的信仰依靠，醫院年年在媽祖誕辰舉辦謁祖進香活動，至今已第13年；今年四月份因疫情影響無法成行，所以進香日期改在7月24日。

秀傳醫療體系總裁黃明和、執行長黃靖媛及副營運長陳進堂，帶領員工向彰濱天后宮媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎，隨後在熱鬧的鞭炮聲中起駕，進香隊伍先在院區遶境後，經媽祖指示，特別到彰秀護理之家保佑老人家們，之後再上車到鹿港天后宮。

▲進香隊伍去程還特別到彰濱工業區內的彰秀護理之家停留，發揮媽祖慈悲大愛、庇佑眾生的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

媽祖回祖廟進香是彰濱秀傳醫院一年一度大事，媽祖的慈悲心是醫療人員行醫的精神導師，許多員工踴躍報名護駕隨香，醫師穿白袍抬轎，護理師、行政人員也組隊抬轎，形成特殊的進香隊伍，一路相當熱鬧，返駕回彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊「鑽轎腳」膜拜媽祖；院方在地下一樓美食街供應點心，讓香客、病患家屬及員工享用。

▲進香隊伍返駕回彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊「鑽轎腳」膜拜媽祖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

黃明和表示，秀傳醫療體系起源彰化，秉持企業社會責任，回饋鄉里，彰濱秀傳醫院恭祝媽祖大壽，每年舉辦一場媽祖文化季活動，今年的「媽祖心、秀傳情」活動，十分感謝各界踴躍贊助，一起為媽祖祝壽，並秉持媽祖慈悲大愛、救苦救難精神，庇佑眾生，讓廣大鄉親同霑媽祖聖誕法喜，更為病患及社會大眾祈福。