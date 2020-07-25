影／1問2應3轉介　彰化榮家辦理自殺防治守門人訓練

▲彰化榮家辦理自殺防治守門人訓練，透過案例及生動活潑的宣導方式，提高對人的敏感度與關懷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

彰化榮家辦理「淺談老人憂鬱症及自殺防治」講座，由臺中榮總埔里分院精神科高瑄若社工師主講，住民及工作人員熱烈參與，期透過此講座，能認識憂鬱症，並提升大家對自殺高風險族群有較高的敏銳度，協助住民長輩獲得適當情緒的抒發管道。

▲家主任史浩誠表示，榮家推動「類家屬關懷計畫」，訪談時若發現處於自殺邊緣之長輩，積極提供處理，將能減少憾事發生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

高瑄若表示，根據董氏基金會調查，台灣約有31萬老年人罹患不同程度的憂鬱症，長輩與我們朝夕相處，由於身體疾病與憂鬱症間的因果複雜，其生理機能漸差、睡眠品質不好，常被誤認為是正常老化或身體不舒服，因而忽略是憂鬱的警訊，因此學習如何提供關懷與協助，非常重要

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此外也可運用心理健康篩檢工具「心情溫度計(簡式健康量表)」，藉以了解心情狀態及照護需求，進而提供所需之心理衛生服務。

而在自殺防治上，大部分的自殺都有計畫的，且有徵兆可循，如能多點關懷，採取「一問」：主動關心，詢問對方的狀況、「二應」：聆聽對方的問題，並做適當的回應與支持陪伴；「三轉介」：針對對方的問題，給予適當資源與持續關懷，相信大家都能發現警訊，成為自殺防治守門人，擔任「早期發現、早期干預、早期協助」的角色。

▲彰化榮家辦理「淺談老人憂鬱症及自殺防治」講座，由臺中榮總埔里分院精神科高瑄若社工師主講，住民及工作人員熱烈參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

家主任史浩誠表示，榮家推動「類家屬關懷計畫」，職員工編組每月訪談住民長輩，同仁們若能認識憂鬱症的成因及徵候並善用守門人「1問、2應、3轉介」的步驟，訪談時若發現處於自殺邊緣之長輩，積極提供處理，將能減少憾事發生。

史浩誠說，當我們遭逢挫折磨難，難免沮喪失志，或感到無助無望。有時心煩意亂，衝動難擋，或因憂鬱情緒、藥物酒精的推波助瀾，而忘卻了生命的可貴，走上自殺之路；這是何等沉重的損失，無法承擔的傷痛。生命的困境降臨時，當自殺的暗潮來襲時，讓我們共同用愛心之鑰，啟開心中絕望之鎖，全力給予支持。