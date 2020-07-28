暑假玩什麼！駁二小小二伯體驗、大港橋　今夏必朝聖

暑假迎來旅遊旺季，觀光景點也順勢推出各式展覽、親子活動吸引消費者，高雄駁二藝術特區除了各種型態的有趣展覽，也規劃「小小二伯體驗營」、週末假日的「駁二勇市集」則有超多原創手作商品，而七月初剛啟用的「大港橋」更是今夏必訪打卡點，從戶外到室內都好玩。



▲最潮的玩具快閃店「玩具電 in 高雄 ALL YOU NEED IS TOY」BE@RBRICK熊迷別錯過。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.28） 高市文化局代理局長林尚瑛表示，駁二有其臨港的地理與歷史獨特性，加上園區內展覽與藝術作品，成為許多民眾的高雄必訪藝文景點。「大港橋」的開通更是話題性十足，除了可在橋上感受位於「水中央」的觀景角度，鄰近的「駁二塔」也是不少遊客喜愛的私藏景點，在制高點上環顧港邊倉庫群、柴山、愛河、85大樓，觀賞夕照下的天色海面變換，感受港都之美。





針對暑假期間的親子客群，駁二於每週三到五推出暑假限定特別企劃「小小二伯體驗營」，可利用半天的時間讓小朋友親身體驗駁二工作人員日常。



▲ 特展「勇闖金字塔體驗特展-高雄站」，直接把獅身人面像搬到倉庫門口。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.28） 在外頭待久了若想進到室內吹吹冷氣，駁二也有多檔展覽，動漫倉庫展覽「躲貓貓：小猫秘密基地展」，以台灣原創角色小猫巴克里為主角，從VR劇院、沉浸式體驗動畫趣味；特展「勇闖金字塔體驗特展」不用出國也可以身歷其境的闖關之旅；「我把動物FUN大了! 霍夫曼的療癒動物園特展」小孩可在大型氣墊上盡情放電；還有最「潮」的玩具快閃店「玩具電 in 高雄 ALL YOU NEED IS TOY」，讓大人也為了玩具失心瘋；相關活動與購票訊息請上駁二官網或上駁二臉書查詢。



