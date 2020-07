暑假玩什麼！駁二小小二伯體驗、大港橋　今夏必朝聖

暑假迎來旅遊旺季,觀光景點也順勢推出各式展覽、親子活動吸引消費者,高雄駁二藝術特區除了各種型態的有趣展覽,也規劃「小小二伯體驗營」、週末假日的「駁二勇市集」則有超多原創手作商品,而七月初剛啟用的「大港橋」更是今夏必訪打卡點,從戶外到室內都好玩。



▲最潮的玩具快閃店「玩具電 in 高雄 ALL YOU NEED IS TOY」BE@RBRICK熊迷別錯過。(圖/記者陳美嘉攝,2020.07.28) 高市文化局代理局長林尚瑛表示,駁二有其臨港的地理與歷史獨特性,加上園區內展覽與藝術作品,成為許多民眾的高雄必訪藝文景點。「大港橋」的開通更是話題性十足,除了可在橋上感受位於「水中央」的觀景角度,鄰近的「駁二塔」也是不少遊客喜愛的私藏景點,在制高點上環顧港邊倉庫群、柴山、愛河、85大樓,觀賞夕照下的天色海面變換,感受港都之美。





針對暑假期間的親子客群,駁二於每週三到五推出暑假限定特別企劃「小小二伯體驗營」,可利用半天的時間讓小朋友親身體驗駁二工作人員日常。



▲ 特展「勇闖金字塔體驗特展-高雄站」,直接把獅身人面像搬到倉庫門口。(圖/記者陳美嘉攝,2020.07.28) 在外頭待久了若想進到室內吹吹冷氣,駁二也有多檔展覽,動漫倉庫展覽「躲貓貓:小猫秘密基地展」,以台灣原創角色小猫巴克里為主角,從VR劇院、沉浸式體驗動畫趣味;特展「勇闖金字塔體驗特展」不用出國也可以身歷其境的闖關之旅;「我把動物FUN大了! 霍夫曼的療癒動物園特展」小孩可在大型氣墊上盡情放電;還有最「潮」的玩具快閃店「玩具電 in 高雄 ALL YOU NEED IS TOY」,讓大人也為了玩具失心瘋;相關活動與購票訊息請上駁二官網或上駁二臉書查詢。